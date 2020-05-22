Gediz Nehri'nden pis kokular geliyor

22 Mayıs 2020 Cuma, 10:00

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Türkiye’nin en büyük ve en verimli tarım havzalarından olan Gediz Ovası’na can veren Gediz Nehri’nin adeta bir atık su kanalı gibi aktığını belirterek “Gediz Nehri’nden pis kokular yükseliyor” diye konuştu.

Vatandaşlardan gelen yoğun şikâyetler üzerine Manisa’nın Ahmetli ilçesinde, ilçe başkanı Halil Burhan ve ilçe yöneticileri ile birlikte Gediz Nehri’nde yerinde incelemelerde bulunan Başevirgen, “Sıcaklıkların artması ile birlikte sular çekiliyor ve nehir dibindeki balçık açığa çıkıyor. Etrafa çok ağır bir koku yayılıyor. Haliyle bölge halkı bu durumdan çok rahatsız” dedi.

MANİSA'NIN CAN DAMARI

Gediz Nehri’nin temizlenmesi ve ıslahı için defalarca soru önergesi verdiğini ancak hiç birine yanıt alamadığını belirten milletvekili Bekir Başevirgen, “Gediz ülkemizin en değerli doğal kaynaklarındandır ve ekolojik denge için oldukça önemlidir. Bir tarım şehri olan Manisa’nın can damarıdır. Tarımsal sulamada Gediz Nehri’nin önemi çok büyük. Gediz’e Kum ve Nif Çayı olmak üzere yan dereler, sanayi ve belediyelerin olduğu her yerden kirlilik akıyor” ifadelerini kullandı.

Özellikle toprağa karışan ağır metallerin tarımsal ürünlerin verim ve kalitesini düşürdüğünü belirten Bekir Başevirgen, bereketli Gediz Ovası’nın göz göre göre ölüme terk edildiğini söyledi ve “Bu kirliliği görmezden gelmeye devam edersek bedelini çok ağır öderiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım Bakanlığı’na bir kez daha seslenerek, bu kirliliğe bir an önce son verecek çalışmaları yapmalarını ivedilikle talep ediyoruz” diye konuştu.