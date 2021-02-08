Gedson Fernandes'in forma numarası belli oldu

Galatasaray'ın Tottenham'dan kiraladığı Portekizli futbolcu Gedson Fernandes formayı giydi.

cumhuriyet.com.tr
08 Şubat 2021 Pazartesi, 14:22
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Galatasaray'ın yeni transferi Gedson Fernandes'e formayı giydirdi. Karantinası sonlanan Portekizli orta saha futbolcusu Galatasaray'da 83 numaralı formayı giyecek. Gedson Fernandes, bugün sarı kırmızılı takımla ilk antrenmanına çıktı. Portekizli genç futbolcu Terim'in forma vermesi halinde Kasımpaşa maçında forma giyebilecek.


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