Gedson Fernandes'in forma numarası belli oldu
Galatasaray'ın Tottenham'dan kiraladığı Portekizli futbolcu Gedson Fernandes formayı giydi.
Galatasaray'ın yeni transferi Gedson Fernandes'e formayı giydirdi. Karantinası sonlanan Portekizli orta saha futbolcusu Galatasaray'da 83 numaralı formayı giyecek. Gedson Fernandes, bugün sarı kırmızılı takımla ilk antrenmanına çıktı. Portekizli genç futbolcu Terim'in forma vermesi halinde Kasımpaşa maçında forma giyebilecek.
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