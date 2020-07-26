Gelecek Parti'li Taha Ün serbest bırakıldı
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen Taha Ün, Gelecek Partisi'nin genel merkez açılışı için gittiği Ankara'da gözaltına alındı. Gözaltına alınan Taha Ün ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Taha Ün sosyal medya hesabından “Genel merkez açılışımız için geldiğim Ankara’da kaldığım otelde şu an gözaltına alınıyorum bilginize” mesajını paylaştı.
Taha Ün, daha önce Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan ve eşi Süheyb Öğüt’ün şikayeti üzerine ifade vermişti.
Taha Ün, Emine Erdoğan'ın özel kalemiyle evlendiği düğünde nikah şahitliğini Tayyip Erdoğan yapmıştı. Erdoğan'ın özel kalem müdürü Sema Silkin ile dünya evine giren Taha Ün'ün Beylerbeyi Sarayı'nda, Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın kıydığı nikahına şahit olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da katılmıştı. Diğer şahitler ise Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) Başkanı Bülent Yıldırım olmuştu.
SERBEST BIRAKILDI
Gözaltına alınan Taha Ün ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Ün, gözaltı çıkışında "Arayan soran herkese teşekkürler. İfademizi verdik, çıktık" dedi.
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