'Gemicik' çağrısı: Erişim engeli gelmeden okuyun, okutun
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Burak Erdoğan'ın 'gemicik'lerine yenisini eklediğine ilişkin haber için "Erişim engeli gelmeden okuyun, okutun" dedi.
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Ahmet Burak Erdoğan’ın ortağı olduğu MB Denizcilik'in sermaye arttırımı ve gemi sayısındaki yükselişle ilgili haber için "Erişim engeli gelmeden okuyun, okutun" çağrısı yaptı.
Twitter hesabından gelişmeyle ilgili haberi alıntılayan Özkan, "Erdoğan'ın oğlu Burak Erdoğan'ın ortak olduğu şirket 50 bin lirayla kurulmuştu. Sermayesini 5 milyon 300 bin liraya çıkaran şirketin "gemicik" sayısı da 10'a yükseldi." dediği paylaşımında "Erişim engeli gelmeden okuyun, okutun..." diye yazdı.
Burak Erdoğan’ın ortağı olduğu MB Denizcilik'in 2 milyon 650 bin liralık sermaye artırımına giderek 5 milyon 300 bin liraya çıkardığı, şirketin gemi sayısının da 10’a yükseldiği duyurduğu öğrenilmişti.
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