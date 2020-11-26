Genç kadın kendisini taciz eden erkeği Twitter'da ifşa etti: Taciz zanlısı böyle yakalandı
Sosyal medyada "nur stinson" ismini kullanan genç bir kadın İstanbul Göztepe'de kendisini taciz eden erkeğin videosunu çekerek hesabından paylaştı. Taciz zanlısı sosyal medyada gelen tepkilerin ardından polis tarafından yakalandı.
"nur stinson" isimli Twitter hesabı kullanıcısı bir kadın İstanbul Göztepe'de motosiklet sürücüsü tarafından taciz edildiği anları kameraya aldı.
Yaşadığı korkutucu anları "Elim ayağım titriyor" diyerek sosyal medya hesabından paylaşan genç kadın, "Göztepe Örnek Kavşağı'nda bize laf attığında gördüğüm uzunca bir süre durup bu hareketine devam eden yaratığı ifşalıyorum. Motorunda plakasını sökmüş buna güveniyor herhalde. Bu kadar laf söylememe rağmen korkup kaçmadı bile. Nasıl bir ülkede yaşıyoruz bu nedir elim ayağım titriyor" dedi.
Görüntülerde, motosiklet üzerinde otoban kenarında duran zanlının kameraya alınmasına aldırmadan mastürbasyon yaptığı görülüyor.
YAKALANDI
"nur stinson" kullanıcı hesabına sahip genç kadının paylaşımı sosyal medyada büyük tepki toplayınca zanlı poliler tarafından yakalandı. Tacize uğrayan kadın yakalanma görüntüsünü, "Aşırı keyif verici bir haber" mesajıyla paylaştı.
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