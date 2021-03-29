Genç kadını saatlerce darbeden Berk Öcal, tutuklandı
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde sevgilisi Zeynep Ç.'yi (24), sosyal medya hesabından bir erkeğin fotoğrafını beğendiği gerekçesiyle beyzbol sopasıyla darbeden Berk Öcal, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Olay, geçen salı günü, Nergis Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İzmir'de bir kafeteryada ‘Barista’ olarak çalışan Zeynep Ç. ile aynı işyerinde çalışan erkek arkadaşı Berk Öcal arasında geçen 23 Mart'ta tartışma çıktı. Berk Öcal, Zeynep Ç.'ye sosyal medya hesabından bir erkeğin fotoğrafını beğendiği için bağırıp, evdeki beyzbol sopası ile vurmaya başladı. Aldığı darbeler sonrasında vücudunda morluklar oluşan Zeynep Ç., Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne gidip darp raporu aldı. Ardından polise giden Zeynep Ç., Berk Öcal'dan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, hakkında bir başka suçtan da arama kararı bulunan Berk Ö.yü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geçen cuma günü adliyeye sevk edilen Berk Ö., tutuklandı.
'KIZINI DÖVDÜM'
Olayla ilgili konuşan Zeynep Ç., "Koluma, göğsüme, bacaklarıma, belime beyzbol sopasıyla vurarak, 4-5 saat boyunca beni darp etti. Çok korktum, hala kendime gelmeye çalışıyorum. Hastaneden çıkar çıkmaz direkt İstanbul'a, ailemin yanına geldim. Ben yoldayken annemi arayıp, 'Kızını dövdüm, ama önce nedenini bir sor, ben haklıydım' tarzında şeyler söylemiş. Umarım hak ettiği cezayı bulur" dedi.
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