Genç milli yelkenciler Elif Ercan ve Tan Tandoğan dünya şampiyonu oldu

24 Haziran 2021 Perşembe, 09:35

Yelkende IFCA Junior & Youth Slalom Dünya Şampiyonası'nda altın ve gümüş madalyalar geldi.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamada, İtalya'da düzenlenen şampiyonada milli sporcuların 3 dünya şampiyonluğu ile 2 dünya ikinciliği kazandığı belirtildi.

Kızlarda Elif Ercan'ın 15 yaş altı ve 17 yaş altı kategorilerinde birinci olarak iki altın madalya elde ettiği aktarıldı.

Erkekler 15 yaş altı kategorisinde ise Tan Tandoğan'ın yarışmayı birinci bitirerek şampiyonluğa ulaştığı ifade edildi.

15 yaş altı kategorisinde kızlarda Mimosa Meroni ile erkeklerde Mert Kaçan'ın ise dünya ikinciliği elde ettiği kaydedildi.

