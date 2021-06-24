Genç milli yelkenciler Elif Ercan ve Tan Tandoğan dünya şampiyonu oldu
Yelkende IFCA Junior & Youth Slalom Dünya Şampiyonası'nda Elif Ercan ile Tan Tandoğan, kendi yaş kategorilerinde dünya şampiyonluğu elde etti.
Yelkende IFCA Junior & Youth Slalom Dünya Şampiyonası'nda altın ve gümüş madalyalar geldi.
Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamada, İtalya'da düzenlenen şampiyonada milli sporcuların 3 dünya şampiyonluğu ile 2 dünya ikinciliği kazandığı belirtildi.
Kızlarda Elif Ercan'ın 15 yaş altı ve 17 yaş altı kategorilerinde birinci olarak iki altın madalya elde ettiği aktarıldı.
Erkekler 15 yaş altı kategorisinde ise Tan Tandoğan'ın yarışmayı birinci bitirerek şampiyonluğa ulaştığı ifade edildi.
15 yaş altı kategorisinde kızlarda Mimosa Meroni ile erkeklerde Mert Kaçan'ın ise dünya ikinciliği elde ettiği kaydedildi.
İlgili Haberler
- Fenerbahçe'de sürpriz başkan adayı: Engin Verel
Video Haberler
- Suda yapılan şaka karakolda bitti
- Her şey bir anda oldu! Oğlum da bende şok geçirdik
- Maske takmayı reddetti! Sözleriyle şaşkına çevirdi
- Arcayürek ölümünün altıncı yıl dönümünde anılıyor
- Baskında tavan arasına saklanan kişiler kamerada
- Japonya’da panda ikiz bebek dünyaya getirdi
- Feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı
- Çöp atma yüzünden böyle kavga ettiler
- Skandal görüntüler! Sosyal medyada tepki yağdı
- Büyükçekmece’de korkunç cinayet: 2 ölü
En Çok Okunan Haberler
- İçişleri Bakanlığı'ndan kimlik açıklaması
- Sağlık Bakanlığı açıkladı: Yasak kalkıyor
- Saymaz, paylaşımını sildi ve Uğur Dündar'dan özür diledi
- Sedat Peker AKP'li ismi işaret etti
- 'Müzik yasağı'yla ilgili yeni duyuru
- Sezgin Baran Korkmaz'a teşekkür videosu ortaya çıktı
- Meteoroloji'den İstanbul için sel uyarısı: Saat verdi
- İngiltere'den ilk açıklama geldi
- Uğur Dündar'dan dikkat çeken 'köşe yazısı' kararı
- Yavaş başlattı, Erdoğan da istedi