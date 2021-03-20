Gençlerbirliği Kasımpaşa'yı geçti hayata tutundu
Gençlerbirliği: 2 Kasımpaşa: 1
Gençlerbirliği – Kasımpaşa: 2-1
STAT: Eryaman
HAKAMLER: Ada Kardeşler, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Cem Hanoğlu
GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfelt, Johansson, Arda Kızıldağ, Mustafa Akbaş (Dk.41 Diego), Halil İbrahim Pehlivan, Soner Dikmen, Mendoza, Murat Yıldırım (Dk.46 Sefa Yılmaz), Candeias (90+2 Polomat), Ayite (Dk.75 Mugni), Cordovil
KASIMPAŞA: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sadiku, Tosic, Haddadi, Drinkwater (Dk.63 ğucan Haspolat), Aytaç Kara, Hajradinovic, Gilbert Koomson (Dk.63 Varga), Yusuf Erdoğan (Dk.86 Anıl Koç), Thelin (Dk.71 Koita)
GOLLER: Dk.60 ve 76 Sefa Yılmaz (Gençlerbirliği) – Dk.66 Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa)
SARI KARTLAR: Ayite, Soner Dikmen, Diego (Gençlerbirliği) – Hadergjonaj (Kasımpaşa)
Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Gençlerbirliği sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.
11'inci dakikada Hadergjonaj'ı sağ taraftan yaptığı ortada kale içinde topla buluşan Yusuf Erdoğan'nın şutu yan direği sıyırarak auta çıktı.
21'inci dakikada Kasımpaşa'nın kazandığı köşe vuruşu sonrasında Halil İbrahim Pehlivan kalesine ters bir kafa vuruşu yaptı fakat kaleci Nordfelt topa hakim oldu.
24'üncü dakikada orta sahadan topu karşı kaleye taşıyan Soner Dikmen rakiplerinden sıyrıldıktan sonra kaleyi düşündü. Bu oyuncunun şutu sol direğin dibinden auta çıktı.
35'inci dakikada sol taraftan Hadadi'nin ortasında Hajradinovic'in kafa vuruşu kaleci Nordfelt'de kaldı.
38'inci dakikada ani gelişen Kasımpaşa atağında Yusuf'un ortasında Aytaç'ın şutu kaleci Nordfelt'de kaldı.
53'üncü dakikada Hajradinovic'in pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Yusuf Erdoğan'ın şutunu kaleci Nordfelt son anda uzaklaştırdı.
60'ıncı dakikada orta sahadan Ayite'nin pasıyla buluşan Candeias ceza sahasına girerken yaptığı ortada Sefa Yılmaz penaltı noktası üzerinde bekletmeden çektiği şutla topu filelere gönderdi: 1-0.
66'ncı dakikada Aytaç Kara, sağ kanatta bindiren takım arkadaşı Haddadi'yi gördü. Bu oyuncunun yaptığı ortada topla buluşan Yusuf Erdoğan kaleci Nordfeldt'i mağlup ederek skora dengeyi getirdi: 1-1.
76'ncı dakikada sol taraftan Halil İbrahim'in ortasında Sefa Yılmaz'ın vuruşunda top önce direğe ardından filelere gitti: 2-1.
82'nci dakikada Halil İbrahim ceza sahası içinde Yusuf Erdoğan'ı düşürmesiyle kazanılan penaltıyı Hajradinovic kullandı.
84'üncü dakikada penaltı noktasına gelen Hadergjonaj'ın şutunda kaleci Nordfelt, topu uzaklaştırdı.
Uzatma dakikalarında başka pozisyon olmadı ve Gençlerbirliği, deplasmanda Fenerbahçe galibiyetinin ardından sahasında Kasımpaşa'yı da yenerek kümede kalma mücadelesinde umutlarını sürdürdü.
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