Gençlere Birleşmiş Milletler’den hibe programı

Swarovski Vakfı ve Birleşmiş Milletler Ortaklıklar Bürosu (UNOP) sosyal ve sürdürülebilir kalkınma için geleceğin yaratıcı, yetenekli liderlerini güçlendirmek adına küresel mentorluk ve hibe programını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
26 Mart 2021 Cuma, 04:00
Gençlere Birleşmiş Milletler’den hibe programı
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2021 yılı, Birleşmiş Milletler tarafından Sürdürülebilir Kalkınma için Uluslararası Yaratıcı Ekonomi Yılı olarak ilan edildi. Bununla beraber farkındalık, teknoloji ve çözümler sergileyen yeni nesil yaratıcı yetenekleri belirlemek ve hızlandırmak için başlatılan Creatives for Our Future (Geleceğin Yeteneklileri) programına Türkiye’den de genç yeteneklerin dahil edileceği bildirildi. Bu kapsamda 18-25 yaş arasında moda, sanat, tasarım, mimarlık ve mühendislik konuları ile ilgilenen yaratıcı, yetenekli genç yetenekler 9 Nisan tarihine kadar başvurabiliyorlar. Hibe alan yetenekli yaratıcı gençler, fikir ve çalışmalarını her sene eylül ayında yapılan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda anlatma fırsatına sahip olacak.

Kazananlar 21 Nisan’da duyurulacak. Adayların “www.sfcreatives.org” adresinden kayıt yaptırmaları gerekiyor.



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