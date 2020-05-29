Genel Sağlık-İş’ten ‘normalleşme’ uyarısı: Bilimsel olmayan yöntemlerle mücadele edilemez!

29 Mayıs 2020 Cuma, 15:16

Genel Sağlık- İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, koronavirüs salgınına ilişkin atılan normalleşme adımlarına karşı uyarılarda bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklamasında Avrupa'da son 14 günde kümülatif vaka sayısında en fazla artış kaydedilen beş ülke arasında Türkiye'nin de bulunduğunu anımsatan Bacaksız, “Siyasi iktidar ekonomik kaygılarla, birçok kısıtlamayı kaldırmıştır. Normalleşme adı altında yapılan açıklamalar halkın nezdinde salgının sona erdiğine yönelik yanlış bir izlenime yol açmaktadır” ifadelerini kullandı.

Bacaksız, 1 Haziran’da şehirler arası ulaşım kısıtının kaldırılacağına da dikkat çekerek, “Türkiye’de 4 binin üzerinde, dünyada 360 binden fazla insanın ölümüne sebep olan salgınla, ‘kaldıralım olmazsa tekrar kısıtlarız’ şeklinde bilimsel olmayan yöntemlerle mücadele edilemez. Tedbirlerin gevşetilmesi sonucunda ortaya çıkacak olumsuz tablonun bedelinin insan yaşamı olduğu unutulmamalıdır” dedi.