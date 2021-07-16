Genel Sekreter Dr. Buğra Gökçe: Çağdaş ulaşım planlaması yapıyoruz

16 Temmuz 2021 Cuma, 02:00

İzmir Büyükşehir Belediyesi temmuz ayı olağan meclis toplantısında ulaşım projeleri ile ilgili bilgi veren Genel Sekreter Dr. Buğra Gökçe ile Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak, “Kemalpaşa Metro Hattı Projesi’nin ihalesi 9 Ağustos 2021’de gerçekleştirilecek. 24 ay projelendirme süreci öngörüyoruz. 19 istasyon 26 kilometreden oluşacak. Kemalpaşa OSB ile otogar arasında ve onu da Halkapınar’a bağlayacak şekilde önemli bir ulaşım projesi olarak devreye girecek” ifadelerini kullandı.

Meclis toplantısında kentin yeni raylı sistem projelerini ve İzmir trafiğini rahatlatacak çalışmaları anlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, “Biz çağdaş ulaşım planlamasının temel ilkelerine uygun hareket etmeye çalışıyoruz. Çağdaş ulaşım planlaması şunu söylüyor: Kentin merkezinde tüm yol kesişimlerinde battıçıktı yapılarak trafik sorunu çözülemez. Bu bir sonraki kavşakta bir başka battı-çıktıyı mecbur hale getirir ve sürdürülemez.

Daha az maliyetle, esnek dokunuşlarla merkezde trafik sorununu çözmeye çalışıyorsanız doğru yapıyorsunuz. Esas yapmanız gereken merkeze gelecek kişisel ulaşım sayısını azaltmak. Biz bazı kentlerde daha önce uygulanan şekilde kentin merkezinin içinden geçilen ama gelinemeyen, dolayısıyla merkezinin çöktüğü bir ulaşım politikası yaratmamaya çalışıyoruz.

Çağdaş ulaşım planlamasının bir iki tane ilkesi var. Birincisi toplu taşımayla geliştirmek. İkincisi bireysel ulaşımı sınırlandırmak. Üçüncüsü bisiklet ve yaya ulaşımını çoğaltmak” dedi. Yeni metro hatları yapılacağını belirten Gökçe, “Kemalpaşa-Pınarbaşı metrosunun bütünleyen zorunlu hattı var: Halkapınar Otogar metrosu. 7 yıldır yatırım programımızda bulunmasına rağmen bakanlığın henüz başlamadığı bir yatırım. Kemalpaşa- Pınarbaşı hattının yapılması için önce Halkapınar-Otogar metrosunun bitmesi gerekir. Bergama’ya İZBAN’ın uzatılması için TCDD ile işbirliğimiz devam ediyor. Torbalı’dan İZBAN’ın Ödemiş-Tire aksına ulaşmasını hedefliyoruz. Bu da İzmir için önemli yatırım. Mürselpaşa’yı gıda çarşısına bağlayacak bir alt geçit ihalesi.

