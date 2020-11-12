Genel Sekreter Gökçe’den dolandırıcılık uyarısı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'dolandırıcılık' uyarısında bulundu.

İZMİR / Cumhuriyet
12 Kasım 2020 Perşembe, 14:32
Genel Sekreter Gökçe’den dolandırıcılık uyarısı
Abone Ol google-news

30 Ekim'de İzmir'de meydana gelen 6,9'luk depremin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeler, hızla depremzelerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kampanyalar başlatmıştı.

Başlatılan kampanyalar sonrası yetkililerden 'dolandırıcılık' uyarıları gelirken, bir uyarı da İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe'den geldi. Gökçe, vatadanşları dikkatli olmaları konusunda uyararak, "Sevgili Dostlarım, Benim adımı kullanarak sizden yardım talebinde bulunan veya şu süreçte depremzedelerimizin adını kullanarak talepte bulunan dolandırıcılara asla itibar etmeyiniz. Böyle bir durumla karşılaşırsanız lütfen emniyet birimlerimizi ve bizleri bilgilendiriniz!" dedi.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler