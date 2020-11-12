Genel Sekreter Gökçe’den dolandırıcılık uyarısı

12 Kasım 2020 Perşembe, 14:32

30 Ekim'de İzmir'de meydana gelen 6,9'luk depremin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeler, hızla depremzelerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kampanyalar başlatmıştı.



Başlatılan kampanyalar sonrası yetkililerden 'dolandırıcılık' uyarıları gelirken, bir uyarı da İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe'den geldi. Gökçe, vatadanşları dikkatli olmaları konusunda uyararak, "Sevgili Dostlarım, Benim adımı kullanarak sizden yardım talebinde bulunan veya şu süreçte depremzedelerimizin adını kullanarak talepte bulunan dolandırıcılara asla itibar etmeyiniz. Böyle bir durumla karşılaşırsanız lütfen emniyet birimlerimizi ve bizleri bilgilendiriniz!" dedi.