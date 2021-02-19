Genelkurmay Başkanı’nın yetkilerini önemli ölçüde daraltan teklife muhalefetten tepki

19 Şubat 2021 Cuma, 06:00

AKP’nin, “Genelkurmay Başkanlığı’nın Milli Savunma Bakanlığı’na bağlanması nedeniyle uyum sağlanması” gerekçesiyle getirdiği Genelkurmay Başkanı’nın görev ve sorumluluklarını önemli ölçüde daraltan ve uzman erbaşların özlük haklarında bazı iyileştirmeler getiren yasa teklifi üzerindeki görüşmeler TBMM Genel Kurulu’nda sürüyor. Görüşmelerde teklif üzerinde konuşan muhalefet milletvekilleri, subay ve astsubay kadrolarının belirlenmesi yetkisinin bile Milli Savunma Bakanı’na verildiğine dikkat çekerek “Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları sadece uzman çavuşların ve uzman er, erbaşların tayin ve atamasını yapabilecekler. Genelkurmay başkanlarının tarihsel ve hiyerarşik önemi hiçe sayılmıştır” eleştirisinde bulundu.

Yasa teklifi, Genelkurmay Başkanı’nın yetkilerinin önemli bir bölümünü Milli Savunma Bakanı’na devredilmesini öngörüyor. Buna göre Genelkurmay Başkanlığı tarafından belirlenen tüm kuvvet komutanlıklarındaki subay ve astsubay kadroları artık Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecek. Teklifle garnizon komutanlarını da Genelkurmay Başkanı değil Milli Savunma Bakanı belirleyecek. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) yabancı ülkelere gönderilmesi, seferberlik ilanı gibi konularda artık Genelkurmay Başkanı’nın değil Milli Savunma Bakanı’nın görüşü alınacak.

Teklifle Genelkurmay Başkanı’nın yetkilerinin önemli ölçüde daraltılması, genel kuruldaki görüşmelerde muhalefet milletvekilleri tarafından da eleştirildi. CHP’li Özgür Ceylan, “15 Temmuz gecesi FETÖ’cülerle mücadele eden Kemalist subaylar Saray rejimi tarafından tasfiye edilmiştir. Teğmen rütbesini FETÖ elebaşının taktığı Serdar Atasoy ise 2020’de Saray tarafından generalliğe terfi ettirilmiş; yetmemiş, Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı’na atanmıştır. Gelinen noktada Genelkurmay Başkanı’nı er, FETÖ’cüleri paşa yaptınız. Silahlı Kuvvetleri siyasetin dışında tutmak zorundayız, aksi halde daha çok hata yaparsınız” dedi.

‘SÖZCÜYE DÖNÜŞTÜRDÜNÜZ’

CHP’li Murat Bakan da teklifle Genelkurmay Başkanı’nın etkisizleştirildiğini belirterek, “TSK’nin beyni Genelkurmay Başkanlığı’nı, komuta merkezini, bitirdiniz, Genelkurmay Başkanı’nı basın sözcüsüne dönüştürdünüz. Hulusi Akar’a göre dizayn ettiniz orduyu. Genelkurmay’ın tabiri caizse kapısına kilit vurup atanmış Milli Savunma Bakanı’na bağladınız” diye konuştu.

İYİ Partili Dursun Ataş da “Genelkurmay Başkanı, TSK’nin komutanı olup savaşta başkomutanlık görevini TBMM’nin manevi varlığı içerisinde Cumhurbaşkanı adına yerine getirir. Olası bir savaş halinde, başkomutan olan Genelkurmay Başkanı’nın yetkilerinin elinden alınması anlaşılabilir değildir” diye konuştu.

AKP’Lİ YILMAZ, YASA TEKLİFİNİ SAVUNDU

Eleştirilere yanıt veren TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı AKP’li İsmet Yılmaz, “Subay ve astsubayların atamaları, personelin liyakat durumu, safahatı ve hizmet ihtiyacı göz önünde bulundurularak kuvvet komutanlıklarınca çalışılmakta, Genelkurmay Başkanlığı’yla koordine edilmekte, ardından Milli Savunma Bakanlığı’na teklif edilerek Milli Savunma Bakanı’nın onayıyla yapılmaktadır. Dolayısıyla, subay ve astsubay atamaları üzerinden Genelkurmay Başkanımız da yetkilidir, Milli Savunma Bakanımız da yetkilidir” ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu’nda önceki gün yapılan görüşmelerde 49 maddelik teklifin ilk 8 maddesi kabul edildi.