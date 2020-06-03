‘George Floyd protestosunda’ Galatasaray forması!

03 Haziran 2020 Çarşamba, 13:05

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) George Floyd'un bir polis tarafından öldürülmesini protesto eden eylemcilerin öfkesi dinmiyor.

Binlerce kişi "Floyd için adalet" talebiyle yürürken, protestolar hızla, özellikle siyah Amerikalıları hedef alan polise tepki büyüyor. Washington'daki gösterilere Galatasaray formasıyla katılan Türk genci eylemde ilgi odağı oldu.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) George Floyd'un bir polis tarafından öldürülmesini protesto eden eylemcilerin öfkesi dinmiyor. 30 eyalette devam eden protestolarda 8'inci güne girildi. Başkent Washington'da yer alan Beyaz Saray'da daha önce alınan güvenlik önlemleri artırılırken, ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşması öncesinde görünen askeri araçların bugün de sokaklara çıktı. Beyaz Saray önündeki Lafayette Park’ta toplanan göstericiler, George Floyd’un ölümünü protesto etmeye devam etti.Washington'daki gösterilere Galatasaray formasıyla katılan Gaziantep doğumlu olan ve yüksek lisans öğrencisi Mete Özmen eylemde ilgi odağı oldu.

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Özmen, “2 yıldır Washington’da öğrenci olarak yaşıyorum. Bir sürü siyah arkadaşım var neler çektiklerini biliyorum, yakından dinliyorum, öğreniyorum. Ezilenlere destek olmak için geldim. Çok barışçıl bir gösteri var” diye konuştu.

George Washington Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi alan genç, ‘koronavirüs salgını sırasında eyleme katılmaktan çekinmiyor musunuz?’ sorusuna ise “Koronavirüsten çekinmiyorum. Koronavirüs ile ilgili bir yorumum yok ben hiçbir zaman çekinmedim” dedi.