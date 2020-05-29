George Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi

29 Mayıs 2020 Cuma, 23:58

ABD'de George Floyd isimli siyah bir yurttaşın polis tarafından öldürülmesinin ardından geniş çaplı protestoların başladığı Minneapolis kentinin Belediye Başkanı Jacob Frey, kentte sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Frey tarafından çıkarılan karar doğrultusunda yasağın bugün yerel saatle 20.00'de başlayacağı, sabah 6'ya kadar süreceği belirtildi.

Belediye Başkanı Frey, yaptığı açıklamada "Tüm kolluk kuvvetleri, itfaiyeciler ve tıbbi personel ile Minneapolis, St. Paul, Minnesota Kamu Güvenliği Departmanı, Minnesota Eyalet Devriyesi veya Minnesota Ulusal Muhafızları tarafından yetkilendirilen diğer personeller sokağa çıkma yasağından muaftır" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan yasağı ihlal edenler için 1000 dolarlık para cezası ve 9 güne kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor.





Mayor Frey has issued Emergency Regulation No. 2020-2-1 which imposes a curfew throughout the City of Minneapolis beginning at 8 p.m. tonight (Fri., May 29) and extends through the weekend.

See the posted regulation for details at: https://t.co/iebgleKnyx pic.twitter.com/7l61oURPtc — Minneapolis Clerk (@mplsclerk) May 29, 2020

TRUMP: YAĞMACILAR BARIŞÇIL PROTESTOCULARI BASTIRMAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump ise protestolara ilişkin açıklamasında "Yağmacılar barışçıl protestocuları bastırmamalı" dedi.

Dolandırıcılıkla ilgili bir şikayet üzerine pazartesi günü siyah George Floyd'u gözaltına alırken dizini ensesine basarak nefessiz kalmasına ve ölümüne sebep olan polis Derek Chauvin ve beraberindeki 3 polisin işine son verilmişti.

Yoldan geçen yurttaşlar tarafından videoya alınan gözaltı sırasındaki polis şiddeti ülke genelinde büyük tepkilere neden olmuştu.

Olaya karışan polislerin yargı önüne çıkarılması için başta Minnesota olmak üzere ABD'nin değişik yerlerinde protesto gösterileri sürüyor.