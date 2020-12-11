Girişimci kadınlara eğitim desteği

Çiğli Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ilk olarak “Hedefi Olan Kadınlara İnternetle Hayat Kolay” projesinin eğitimlerine başlandı.

İZMİR / Cumhuriyet
11 Aralık 2020 Cuma, 08:30
Girişimci kadınlara eğitim desteği
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Proje doğrultusunda girişimci kadınların internet mecrasından yararlanabilmeleri amacıyla dijital pazarlama eğitimi veriliyor. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Zoom üzerinden eğitimde katılımcılarla görüşme gerçekleştirdi. Toplumsal ve ekonomik kalkınmanın ancak kadınların etkin rol aldığı bir sistem ile mümkün olduğunun altını çizen Başkan Utku Gümrükçü, “Kadınların toplumsal hayatta daha fazla yer alması ve ekonomimizi kalkındıracak projelere imza atması adına gerekli imkânları sağlamaya ve destek olmaya devam edeceğiz” dedi.


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