"Girişimcilik Merkezi İzmir" kapılarını açıyor: İlk tema tarım
İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi, girişimciliğe ilişkin farkındalık ile yetkinliğin artırılması ve İzmir’in katma değer yaratan dönüşümüne katkı sağlanması amacıyla “Girişimcilik Merkezi İzmir”i hayata geçiriyor. TÜSİAD’ın Türkiye’nin Girişimcilik Dönüşümü Projesi kapsamında içerik ve uygulama desteği verdiği Girişimcilik Merkezi’nin açılışı 5 Şubat Cuma günü yapılacak.
Konak Umurbey Mahallesi’nde kurulan Merkez’de kentin sorunlarına genç girişimcilerle birlikte sürdürülebilir çözümler geliştirmek amacıyla bir girişimcilik programı yürütülecek. Program çerçevesinde seçilen girişimcilerin iş geliştirme süreçlerine katkı sağlamak amacıyla girişimcilik eğitimleri ve etkinliklerinin yanı sıra mentorluk, ortak çalışma alanı ve kuluçka destekleri sunulacak. Süreç içerisinde girişimciler kendilerine potansiyel olarak yatırım yapabilecek belediye birimleri, dış yatırımcı ve risk sermayedarları (Venture Capital-VC) ile bir araya getirilecek.
İLK TEMA: TARIM
Merkez’de yürütülecek girişimcilik programı her yıl İzmir’in stratejik öncelikleri dikkate alınarak farklı bir tema etrafında şekillendirilecek. 2021 yılının teması tüm paydaşların katılımıyla yapılan çevrimiçi toplantıda İzmir’i bir tarım kenti yapma hedefi doğrultusunda tarımsal üretimi desteklemeye, çeşitliliği arttırmaya ve alternatif ürünleri teşvik etmeye yönelik olarak “tarım” olarak belirlendi. Şubat ayında başlatılması planlanan başvuru sürecinde genç girişimcilerin İzmir’de gıda arzı, tarımsal üretim, pazarlama ve kırsal kalkınma alanlarında yaşanan sorunlara ilişkin yenilikçi çözümler geliştirmesi planlanıyor.
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