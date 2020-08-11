Go-kart pisti yapılmak istenen tarım alanında belediye başkan yardımcısına saldırı

11 Ağustos 2020 Salı, 17:51

İzmir Güzelbahçe'de tarım arazisine yapılmak istenen go-kart pisti için daha önceden alana girmesi engellenen asfalt araçları bu sabah jandarmayla beraber alana girdi. Araçların alana girdiğini öğrenen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce ve Güzelbahçe Belediye Başkan Yardımcısı Kazım Çam alana giderek nöbete katılmıştı. Go-kart pisti yapmak isteyen firmanın koordinatörü olduğu iddia edilen Cem Özenli, alanda yaşam savunucularıyla beraber bekleyen Çam’ın üzerine motosiklet sürerek saldırıda bulundu. Birgün'den Berkay Sağol'un haberine göre Çam, saldırıya ilişkin “Sabah Güzelbahçe’de go-kart pisti yapılmak istenen alanda hareketlilik olduğunu ve belediye olarak mühürlerimizin söküldüğünü öğrendik. Orada belediyenin arazisi var, orada beklerken belediye başkanı, ilçe başkanı, meclis üyeleri ve vatandaşlar da vardı. Arkamdan hızla bir motor geldi ve bana hakaretler ederek ‘Seni geberteceğim’ şeklinde tehdit etti. Ardından motorla hızlanarak bana çarptı. Hastaneye gidip darp raporu aldım ve jandarmaya şikayette bulundum. Bu arkadaşların gözü dönmüş. İşi saldırı boyutuna taşıdılar. Doğayı katletmek istiyorlar buna asla izin vermeyeceğiz” açıklamasında bulundu.

BAŞKAN KAMYONLARIN GEÇİŞİNİ ENGELLEDİ

Öte yandan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, asfalt araçlarının geçtiği araziyi sahibinden kendi şahsı adına kiralayarak yolu kapattı. Alanda açıklama yapan İnce, “Bütün hukuki alanları kullandım ancak bunu yapmak zorunda kaldım. Şahsım adına kiralı olan bu araziden yol geçiş hakkı bana aittir. Buradan kamyonların geçip asfalt atmasına izin vermiyorum. Bana bu yolu kullanıma açmam için gerekli hukuki izni sağlarlarsa yolu ancak öyle açarım” dedi.