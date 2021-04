Godzilla ve King Kong’tan insanlara ders

09 Nisan 2021 Cuma, 11:46

Godzilla ile King Kong’a sinema tarihinin en sevilen yıldızları denebilir. 1933’te Ernest B.Shoedsack ile Merian C.Cooper’ın gerçekleştirdiği King Kong, Maymunlar Kralı’nın tam 88, 1954 yapım tarihli Godzilla’nın (Ishiro Honda) da 67 yıldan beri sinemanın içindeler, sürekli devam filmleri gerçekleştiriliyor. 1962’de King Kong versus Godzilla adlı bir filmin yapıldığını da hatırlatalım. Godzilla 2: King of the Monsters’ın (2019) final jeneriği bize Godzilla versus King Kong’un geleceğini açıklamıştı zaten. Pandemiden ötürü filmin gösterim tarihi ertelendi, HBO Max kanalında, başka platformlarda izlenebilen büyük prodüksiyonun (200 milyon dolar)dünya hasılatı 285.4 milyon dolara ulaştı. King Kong ile Godzilla, süper kahramanlar Justice League ile Wonder Woman 1984’ü çoktan geride bıraktı.

Kong: Skull Island’da (2017) Kafatası Adası’nde kalan dev maymunu, Godzilla vs King Kong’un açılış sekansında prehistorik yaratıklarla dolu adasında uykusundan uyanır, duşunu alır. Küçük kız Jia (Kaylee Hottle) onu selamlar. Jia’yı görünce sevinen, ona duygu dolu gözlerle bakan Kong birdenbire hışımla bir ağacı söker, ağacı mızrak yapıp göğe doğru fırlatır. Mızrak gökte delik açınca Kong’un yapay bir habitat olan Monarch gözlem merkezinde tutulduğunu anlarız. Kong, gergindir, mutsuzdur.

Aynı anda Godzilla, üssü Florida’da olan robot, insan zekası, yapay zeka üzerine çalışmalar yapan en gelişmiş robotik merkez Apeks Sibernetik’e saldırır. İnsan ırkını kurtaran Godzilla’yı bir şey tetiklemiştir. Apex’in kurucusu Walter Simmons (Demian Bichir), Dr. Nathan Lind (Aleksander Skarsgard) ve Dr.Ilene Andrews’tan (Rebecca Hall) yardım ister. Antartika’dan ulaşılabilen Oyuk Dünya’dan büyük bir enerji yayılmaktadır, Bu devasa enerjinin sinyali Godzilla’dan gelen sinyallerle aynıdır. Oyuk Dünya titanlara güçlü bir yaşam enerjisi sağlamaktadır. Bu ekosisteme insanları ancak bir titan götürebilir. Bu titan da King Kong olacaktır. Kong’u donanma gemisine yükleyen bilim insanları yola çıkarlar. Godzilla, Kong’un kokusunu almıştır, onun peşine düşer. Olayı herkesten önce çözen eski Apex Sibernetik çalışanı Bernie (Brian Tyree Henry), Madison (Millie Bobby Brown) ve Josh (Julian Dennison). ApexSibernetik’in Hong Kong merkezinin zemin katında dünyanın tüm dengesini değişterecek bir bulguyla karşılaşırlar.

Godzilla ile King Kong’un denizdeki çatışma sahnesi, Oyuk Dünya’nın gerçeküstü güzellikteki görüntüleri (ayrı bir film niteliğinde), Godzilla ile King Kong’un Hong Kong’a gelişleri filmin kilit sahneleridir. Neon ışıklarla donatılmış Hong Kong’da iki rakibin yeniden karşı karşıya gelmesi etkileyicidir. ‘Aynı anda iki tane Titan olamaz, biri mutlaka baş eğecektir’ sözlerini çürüten Godzilla ile King Kong insanlara unutulmaz bir ders verirler.

Filmin sevimli karakterleri eski Apex Sibernetik çalışanı komplo teorisyeni Bernie, Madison Russell ve erkek arkadaşı Josh’tır. Güvenimizi en çok kazanan ise King Kong’un iletişim kurduğu masumiyeti, saflığı simgeleyen Jia’dır.

Büyük bütçeli Serüven, aksiyon, canavar filmleri pandemi, bunalım zamanları için ilaç gibidir. İzleyiciyi başka bir boyuta taşırlar, salgın, virüs, ölüm, çaresizlik, gelecek korkusu, gibi sorunlardan bir süreliğine uzaklaştırırlar. Kong, sonunda atalarının yaşadığı yeri, evini bulur. Yılların yorgunluğunu omuzlarında taşıyan Godzilla gazışıl kabuklu gövdesiyle, radyoaktif soluğuyla denize dalıp uzaklaşır.

Adam Wingard’ın yönettiği, Aleksander Skarsgard, Rebecca Hall, Millie Bobby Brown, Brian Tyree Henry, Julian Dennison, Demian Bichir, Elza Gonzalez, Shun Oguri, Kyle Chandler’ın oynadığı Godzilla versus King Kong 2021’in izleyici rekorlarını şimdiden kırmaya başladı bile.