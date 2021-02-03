Gökçe: Sel sonrası kentimizi hızla toparlıyoruz

03 Şubat 2021 Çarşamba, 14:54

Önceki gece sabaha kadar yağan aşırı yağmurun ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri kentte yaşamı normale döndürmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Suların çekilmesiyle ortaya çıkan çamur, kentin işlek noktalarından temizlenirken hasar tespit çalışmaları da başladı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bir yıllık yağış miktarının yüzde 18’ini bir gecede alan kentte hayatı normale döndürmek için yoğun çaba harcıyor.

GÖKÇE: TÜM BÜYÜKŞEHİR AİLESİ GÖREV BAŞINDA

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, kentte selin izlerini silmek için yürütülen çalışmalara ilişkin son durumu sosyal medya hesaplarından kamuoyu ile paylaştı. Gökçe, gece boyunca yol süpürme ve yıkama araçlarıyla kentin pek çok meydan, bulvar, cadde ve sokağında temizlik yapıldığını bildirdi.

Sel sonrası İzmir'in hızla toparlındığını ifade Egen Gökeç, "1632 ev ve işyerinde destek için işlemler başladı. Deniz süpürge gemilerimiz ve ekipler derelerden denize giden 25 ton çöpü topladı. Kentte birçok yer ve altgeçitler temizlendi. Tüm Büyükşehir ailesi görev başında. Geçmiş olsun İzmir!" ifadelerini kullandı.