Gökhan Gönül: "Birilerinin hesabı varsa, başka yerde ödesin"

28 Ağustos 2021 Cumartesi, 09:35

Süper Lig'de dün oynanan Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından Çaykur Rizespor'da Gökhan Gönül yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Maçın son dakikasında verilen penaltıya tepki gösteren Gökhan Gönül, "Burası kimsenin keyfini tatmin edeceği yer değil. İki takım da emek veriyor. Son dakikada çalınan penaltıyı Türkiye'de nadir gördüm, Diğerlerini bilmiyorum.

Herkes emek veriyor, Yazık. Ceza almak istemiyorum. Birilerinin hesabı varsa, başka yerde ödesin. Kırmızı kart gördüğümde ceza alıyorum.

Ancak bizim dışımızda hata yapanlar da maç cezası alsın. Bugüne kadar hep sessiz kaldım ama bu bunlar insanın içini acıtıyor." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Süper Lig'de 3. haftanın açılış maçında Antalyaspor, Çaykur Rizespor'u ağırladı. Maçın normal süresi Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlanırken 90+3'te Djokovic skoru eşitledi.

90+10'da ise Antalyaspor, penaltıdan bulduğu golle maçı 3-2 kazandı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, penaltıyla ilgili soruya yanıt vermeyerek karara tepki göstermişti.