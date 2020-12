Google, Beethoven'ın 250'inci doğum gününe özel çevrimiçi konser verecek

04 Aralık 2020 Cuma, 11:55

Dünyanın gelmiş geçmiş en ünlü bestecilerinden biri olan Ludwig van Beethoven'ın 250'inci doğum günü için kapsamlı bir etkinlik düzenlemeye hazırlanan arama motoru Google, uluslararası video projesi Global Ode to Joy'la dünyaca ünlü besteciyi anacak.

Ünlü bestecinin 250'inci doğum günü kapsamında bir çevrim içi konser düzenlemeyi planlayan Google, bu çalışmasıyla koronavirüs pandemisi döneminde gerçekleştirilemeyen büyük etkinlikler için de bir alternatif sunmuş olacak.

DÜNYANIN HER YERİNDEN KATILIMCI OLACAK

Beethoven'ın birlik, beraberlik ve neşe mesajlarına her zamandan daha fazla ihtiyacımız olduğuna vurgu yapan Global Ode to Joy etkinliği, dünyanın her yerinden sanatçıları bu etkinliğe katılmaya davet ediyor.

Proje kapsamında gönderilecek videolar arasında en iyileri derlenip Google Arts & Culture YouTube kanalında yayınlanacak.

Pandemi dönemin maddi zorluk çeken müzisyenlere ve müzik yoluyla ruh sağlığını iyileştiren projeler için maddi destek sağlamayı da amaçlayan Global Ode to Joy, 4 Aralık 2020'de Türkiye saatiyle 03.30'da yayınlanmaya başlayacak.