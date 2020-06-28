Görevden alınan HDP'li belediye başkanı koronavirüse yakalandı
Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Sarıcan Belde Belediyesi'nin terör soruşturma kapsamından görevden alınan eski başkanı HDP'li Bekir Polat, koronavirüse yakalandı.
Hakkında terör soruşturma kapsamında 24 Haziran günü görevinden alınan Sarıcan Belde Belediyesi eski başkanı HDP'li Bekir Polat, koronavirüse yakalandı. Polat'ın, bir sürece koronavirüse yakalan Tunceli Belediye Başkanı TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu ile görüştüğü belirlendi.
FİLYASYON ÇALIŞMASI BAŞLADI
Gözaltına alındıktan sonra adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Polat'ın evine çok sayıda ziyaretçinin geldiği belirlenince, filyasyon çalışması başlatıldı.
Ekiplerin yaptığı çalışmayla Polat ile temas edenler 14 gün karantinaya alındı. Polat'ın koronavirüs tedavisinin evinde devam ettiği öğrenildi.
Video Haberler
- CNN Türk muhabiri 'eşek' esprilerine isyan etti
- Şaşkına çevirdi! Kırmızı ışıkta böyle görüntülendi
- Kayışdağı'nda ormanlık alanda yangın çıktı
- Sınav nasıl geçti? sorusuna sosyal mesafeli yanıt
- Alkollü sürücüler kafa kafaya böyle çarpıştı
- Yüksek sesle müzikten ceza yedi, verdiği cevap şoke etti
- Su böyle alev aldı! Şaşkına çeviren görüntüler
- İstanbul’da dehşet anları kamerada!
- Survivor'a rakip çıktı! İzlenme rekoru kırdı
- Yer: Adana... YKS kapısında soğuk duş!