Göztepe - Karagümrük kardeş payı 1 - 1
Göztepe - Fatih Karagümrük: 1 - 1
STAT: Gürsel Aksel
HAKEMLER: Sarper Barış Saka (xx), Serkan Olguncan (xx), Mustafa Savranlar (xx)
GÖZTEPE: Megyeri (xx) - Murat (xxx), Atınç (xx), Mihojevic (xx), Berkan (xx), Nwobobo (xx), Soner (xx), Mossoro (xx) (Dk. 46 Yalçın x) (Dk.86 Tripic x), Cheriff Ndiaye (xxx), Halil (xx), Napoleoni (xx) (Dk.63 Burak x)
FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano (xx) – Ramazan (xx), Balkovec (xx), Fatih (xx), Alpaslan (xx), Biglia (xxx), Jimmy (xxx) (Dk. 86 Egemen x), Ndiaye (xx), Ndao (xx), Aatif (xx) (Dk.88 Vato x), Mevlüt (xx)
GOLLER: Dk. 11 Cherif Ndiaye (Göztepe), Dk. 77 Biglia (Fatih Karagümrük)
SARI KARTLAR: Mossoro (Göztepe), Ndao (Fatih Karagümrük)
Süper Lig’in 15’inci haftasında Göztepe, sahasında Fatih Karagümrük’ü konuk etti. Cherif Ndiaye ve Biglia’nın karşılıklı golleriyle takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.
11’inci dakikada Murat’ın sağ kanattan yerden pasında savunmanın ıskaladığı topu önüne bulan Cherif Ndiaye’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
14’üncü dakikada Göztepe ceza sahası karıştı. Serbest vuruşu kullanan Biglia’nın ortasında Mevlüt’ün kaleciden dönen cılız şutunda topu önünde bulan Badou Ndiaye’nin vuruşunda maça denge geldi. VAR odasından gelen uyarının ardından VAR noktasına giderek pozisyonu izleyen hakem Saka, ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz saydı.
32’nci dakikada Berkan köşe vuruşundan ortaladı, iyi yükselen Atınç’ın kafa vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.
43’üncü dakikada Göztepe hızlı çıktı. Sağ kanattan Halil’in çevirdiği topla buluşan Napoleoni’nin penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta top oyun alanını terk etti.
49’uncu dakikada savunmadan seken topu önüne bulan Biglia ceza yayı üzerinden gelişine vurdu, meşin yuvarlak Megyeri’nin sağından az farkla auta gitti.
57’nci dakikada Biglia’nın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta kaleci Megyeri meşin yuvarlağı köşeden çıkardı.
65’inci dakikada Cherif Ndiaye’nin pasıyla rakip ceza sahasına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Halil’in şutunda top kalenin yanından dışarı gitti.
71’inci dakikada Halil’in sağdan ortasında penaltı noktası üzerinde Burak kafayı vurdu, top az farkla auta çıktı.
77’nci dakikada kazanılan frikikte topun başına geçen Biglia’nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, maç berabere tamamlandı.
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