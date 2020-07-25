Göztepe, Sivasspor’un umudunu bitirdi

25 Temmuz 2020 Cumartesi, 23:25

Süper Lig’in 34. haftasında Göztepe, sahasında Sivasspor’u 3-1 mağlup etti.



11. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında ceza sahası dışı sol çaprazından Tripic’in şutukalenin sağından auta çıktı.

29. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Tripic, Barış Yardımcı’nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan penaltı kararı verdi.

31. dakikada kazanılan penaltı atışında topu başına geçen Napoleoni, meşin yuvarlağı kalenin solundan ağlarla buluşturdu. 1-0

42. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mert Hakan’ın şutunda kaleci Göktuğ Bakırbaş meşin yuvarlağı kornere çeldi.

44. dakikada ceza sahası sol çaprazından Emre Kılınç’ın vuruşunda kaleci Göktuğ Bakırbaş topu oyun alanına doğru uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında Göztepe defansı meşin yuvarlağı kornere gönderdi.



49. dakikada gelişen Mert Hakan Yandaş’ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa yükselen Fernando, meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. 1-1

54. dakikada sol kanattan Tripic’in ceza sahasına yaptığı ortada boş kalan Mossoro kafa vuruşuyla top filelere yolladı. 2-1

57. dakikada sağ kanattan Mert Hakan Yandaş’ın yaptığı ortada Skuletic’in kafa vuruşunu kaleci Göktuğ Bakırbaş kurtardı.

79. dakikada kontratağa çıkan Göztepe’de Halil Akbunar, ceza sahası çizgisi üzerinde Soner Aydoğdu’ya pasını aktardı. Soner’in şutunda top kalenin üstünden auta çıktı.

81. dakikada Göztepe ceza sahası içinde gerçekleşen pozisyonda yerden pasta Skuletic’in gelişine vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

90+3. dakikada Sivasspor ceza sahasında gerçekleşen pozisyonda Camara, Halil Akbunar’ı düşürdü. Hakem Ali Şansalan penaltı kararı verdi.

90+4. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Berkan Emir, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-1



Stat: Göztepe Gürsel Aksel

Hakemler: Ali Şansalan xx, Mehmet Metin xx, Hakan Yemişken xx

Göztepe: Göktuğ Bakırbaş xx, Murat Paluli xx, Yalçın Kayan xx (Titi dk. 84 ?), Atınç Nukan xx, Berkan Emir xx, Borges xx, Soner Aydoğdu xx, Halil Akbunar xx, Mossoro xxx (Castro dk. 74 x), Tripic xxx (Gassama dk. 85 ?), Napoleoni xx

Yedekler: Eren Bilen, Wallace, Atakan Keskin, Metin Yıldırım, Efe Binici, Ege Özkayımoğlu

Teknik Direktör: İlhan Palut

Sivasspor: Samassa x, Barış Yardımcı x (Fernando dk. 46 xx), Appindangoye x, Caner Osmanpaşa x, Uğur Çiftçi x (Camara dk. 83 ?), Cofie x (Skuletic dk. 46 x), Mert Hakan Yandaş xx, Hakan Arslan x (Ziya Erdal dk. 67 x), Erdoğan Yeşilyurt xx, Emre Kılınç xx, Kone x (Yasin Öztekin dk. 69 x)

Yedekler: Muammer Yıldırım, Ali Şaşal Vural, Papp, Fatih Aksoy, Djerlek

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Napoleoni (dk. 31 pen.), Mossoro (dk. 54), Berkan Emir (90+4. pen.) (Göztepe), Fernando (dk. 49) (Sivasspor)

Sarı Kartlar: Barış Yardımcı, Mert Hakan Yandaş, Erdoğan Yeşilyurt (Sivasspor), Berkan Emir, Yalçın Kayan, Borges (Göztepe)



