Grip aşısına fahiş zam!
Geçen yıl 72,64 TL olan grip aşısının fiyatı bu yıl yüzde 62,50 oranında zamlanarak 117 TL'ye yükseldi.
Grip aşısı yüzde 62 oranında zamlanarak son dönemdeki zam yağmurundan nasibini aldı.
İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, bu yılki grip aşısı fiyatının 117 TL olduğunu belirtti.
"STOK SIKINTISI YAŞANMAYACAK AMA.."
Sözcü'den Batuhan Serim'in haberine göre, Sarıalioğlu grip aşısında geçen yılki stok sıkıntısının bu yıl yaşanmayacağını belirtti ancak geçen yıl 72,64 TL olan grip aşısının bu yıl yüzde 62,50 oranında, yani yaklaşık 45 TL zamlanarak 117 TL olduğunu açıkladı.
Aşıların 15 Eylül Çarşamba günü eczane depolarına gelmeye başlayacağını belirten Sarıalioğlu, “Geçen sene gelen 1 milyon 350 bin doz civarındaydı; bu yıl toplam doz 2 milyon 400 bin civarında olacak. Neredeyse 2 katına yakın olacak. Geçen seneki gibi bir stok sıkıntısı yaşanacağını düşünmüyoruz, sıkıntı yaşanmayacak herhalde çünkü 2019'da da sayı bu civardaydı, bir sıkıntı yaşanmamıştı” bilgisini verdi.
"15'İNDE DEPOLARIMIZDA OLACAK"
“Bu sene başka bir farklılık daha var” diyen Sarıalioğlu, “Geçen sene devlet, kimlerin grip aşısı olabileceğine karar vermişti, kronik hastalığı olanlar ve benzeri… Bu sene o kısıtlama kaldırıldı. İhtiyaç duyan herkes aşısını olabilecek. (Aşılar) 15'inde depolarımızda olacak. En kötü ihtimalle 16'sı sabahı eczanelerde olacak” şeklinde konuştu.
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