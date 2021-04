Galatasaray Teknik Direktörü Terim'den Avrupa Süper Ligi açıklaması: Bu sisteme karşıyız

22 Nisan 2021 Perşembe, 08:21

Galatasaray Teknik Direktörü FatihTerim, Avrupa Süper Ligi projesinin, zengini daha zengin edecek bir proje olduğunu söyledi.

Terim, UEFA ve FIFA'dan yana tavır koyduğunu da belirtti.

Avrupa'da 12 kulübün başlattığı projeyi "başkaldırı" olarak nitelendiren tecrübeli teknik adam, şunları söyledi:

"Açıkçası 1990'lı yılların sonunda da böyle bir işe kalkıştılar. 20 takımlı yeni bir lig gibi. Sonunda UEFA ile masaya oturup, pastanın biraz daha büyümesini sağladılar. Burada mesele pasta. Ortadaki pastadan kimin ne alacağı mevzusu. Zengin daha çok zengin olmak isterken, zengin olmayanı da oyun dışına itelim öyle mi? Bu noktada açıkçası Avrupa'daki büyük kulüp taraftarlarının verdiği reaksiyonu çok önemsiyorum. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin futbolun geleceği için iyi bir mücadele verdi ve bunun önüne de set oldu. UEFA Başkanı futbolun herkese ait olduğunu hatırlattı. Bu süreçte UEFA Başkanı Sayın Ceferin ve FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun yanında durduğumu söylemek isterim."

"GALATASARAY HALA TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK MARKASI"

Fatih Terim, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in Galatasaray ile ilgili açıklamasının hoşuna gittiğini aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Açıkçası bazen hatırlatmakta yarar olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar 20 sene geçse de Galatasaray'ın 2000 yılındaki UEFA şampiyonluğu, söz konusu kulüplerin dışında da birilerinin zirveye çıkabileceğini göstermesi açısından tarihi eşiklerden biriydi. Bugün Avrupa Süper Ligi projesinin üzerinde kurulması düşünülen İtalyan, İspanyol, Alman ve en sonunda İngilizleri, 5 takımı birden yenerek şampiyon olan bir UEFA şampiyonu Galatasaray. O yüzden Sayın Ceferin'in örneği hiç tesadüfü değildir. Bu noktada UEFA'nın Atalanta, Dinamo Zagreb, Celtic, Rangers ve Galatasaray gibi takımların kendileri için ne kadar büyük önem taşıdığını hatırlatması önemlidir. Hatırlatması kadar bizim de kendimize önemli bir ders çıkarmamız gerekiyor buradan. Her ne kadar zaman zaman kazandığımız bu başarılar unutturulmaya çalışılsa da Galatasaray hala Türkiye'nin en büyük markası. Hala Avrupa'daki diğer kulüplere örnek gösterilen bir kulüp ve ilham kaynağı. Hala milyonlarca gencin hayal etmesini sağlayan ve onların umudu olan bir kulüp. Bizim de bu büyüklüğü hatırlayıp her defasında bu büyüklüğe göre hareket etmemiz ve kulübümüzün sahip olduğu tüm kaynakları bu amaç doğrultusunda kullanmamız gerekiyor. Sonrası neler olacağını hepimiz biliyoruz."