Guidetti'den çok özel açıklamalar

20 Haziran 2020 Cumartesi, 10:43

Vestel Venus Sultanlar Ligi ekibi VakıfBank'ı ve Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nı çalıştıran Giovanni Guidetti, Babalar Günü öncesi açıklamalarda bulundu. Bir çocuk babası 47 yaşındaki İtalyan antrenör, "Babalık duygusunun daha önce hiç tatmadığım bir mutluluk olduğunu hatırlıyorum. Galibiyetler, şampiyonluklar, kupalar, madalyalar... O ana kadar, en büyük mutluluğun sahada yaşanabileceğini sanıyordum" dedi.

Ülkemizde 12 yıldır VakıfBank'ı, 3 yıldır da Kadın Milli Voleybol Takımı'nı çalıştıran Giovanni Guidetti, Babalar Günü öncesi duygularını Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı.



"BABALIK DUYGUSU"



Eski milli voleybolcu Bahar Toksoy ile evli olan ve 4 yaşında Alison adlı kızları bulunan Giovanni Guidetti, ilk baba olacağını öğrendiğinde tarifsiz bir duygu yaşadığını söyledi. Guidetti, "Daha önce hiç tatmadığım bir mutluluk olduğunu hatırlıyorum. Galibiyetler, şampiyonluklar, kupalar, madalyalar... O ana kadar, en büyük mutluluğun sahada yaşanabileceğini sanıyordum. Haberi aldığım an hiç de öyle olmadığını anladım. Mutluluğun beraberinde çok büyük bir sorumluluk hissi getirdiğini ve hayatımın bir daha asla eskisi gibi olamayacağını düşünüp heyecanlandığımı hatırlıyorum. Başka biri olacaktım" ifadelerini kullandı.

Kızı Alison'u yetiştirirken özellikle farklılıklara açık olmasına teşvik ettiğini belirten tecrübeli spor adamı, "Alison'u hayattaki her şeye açık olmaya, farklılıkları kucaklamaya ve cesur olmaya teşvik ediyorum. Ön yargılardan, kalıplardan, dışarıdan dayatılmış herhangi bir şeyden uzak durmasını sağlamaya çalışıyorum. Engel tanımasın, büyüdüğünde istediği, hayalini kurduğu yönde ilerleyebileceğini bilsin istiyorum. Bilinçsizce de olsa benim ve annesinin istekleri, hayalleri, hedefleri doğrultusunda şekillenmesin diye kendimizi çok ciddi anlamda kendimizi dizginliyoruz. Onun adına karar vermek yerine, onun kararlarını desteklemek için varız" diye konuştu.

Guidetti, kız çocuğu babası olmanın güzellikleri ve zorlukları için ise şunları söyledi:

"Kız çocukları gerçekten babalarına çok düşkün oluyormuş, bunu tatma fırsatım olduğu için kendimi çok şanslı hissediyorum. Yaşı küçük olduğu için şimdiye kadar çok büyük bir zorluk yaşadım diyemem. Ancak biraz daha büyüdüğü zaman, cinsiyet eşitliğini bir türlü sağlayamadığımız bir dünyada, kız çocuklarının karşılaştığı birçok engel ve zorluk ile karşılaşacağını biliyorum. Onu bu engellerle mücadele edebilecek ve zorlukların üstesinden edebilecek kadar güçlü yetiştirmeliyiz; bunun farkındayım."

Bir baba olarak kızıyla kaliteli vakit geçirmeye özen gösterdiğini dile getiren Guidetti, "Baba olduğum günden beri, benim için boş zaman demek, kızım demek. Evde olabildiğim her an, tek önceliğim Alison'dur. Birlikte geçirdiğimiz her an, onun dünyasına girebilmek, onunla birlikte öğrenmek, eğlenmek, keşfetmek için büyük çaba harcıyorum. İkimiz de çok hareketliyiz ve karakterlerimiz birbirine çok benziyor. O nedenle birlikte çok iyi vakit geçiriyoruz" dedi.



"YENİLMEZ BİR SAVAŞÇI OLABİLECEKLERİNİ FARK EDİYORLAR"



Sporun kız çocuklarına katkısı için de değerlendirmelerde bulunan deneyimli antrenör, "Sporun kız çocuklarının zihinsel ve bedensel gelişimine sağladığı katkı tartışılmaz. Bunun yanı sıra, kazandıkları öz güven ve tecrübe, hayatlarının her alanında çok büyük fark yaratıyor. Sahada kazanmayı ve kaybetmeyi deneyimlemiş insanların çok daha hızlı olgunlaştığını görüyorum. Kendi ayakları üzerinde durabileceklerini anlıyorlar. Takım sporlarında birlikte hareket etmeyi, etrafındakileri yükseltmeyi ve paylaşmayı öğreniyorlar. Sadece Disney prensesi değil, yenilmez bir savaşçı olabileceklerini fark ediyorlar. Sporcu kimliği, genç kızların güçlenmesi, cinsiyet eşitliğine inanması ve hak ettiğinden daha azına boyun eğmemesi için çok güçlü bir araç" diye konuştu.

Eşi Bahar Toksoy ile UNDP Türkiye Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Savunuculuğu'nu üstlenen Giovanni Guidetti, bu kapsamda hayata geçirilen 'Yarının Sultanları' projesiyle birçok kız çocuğunun hayatına dokunma fırsatı bulduklarını anlattı. Guidetti, proje ve gelecek planlarıyla ilgili şöyle konuştu:

"Cinsiyet eşitsizliği sadece kadınların değil, insanlığın sorunu. Bu nedenle, bu kadar büyük bir çatı altında mücadele veren insanlardan biri olmak, cinsiyet eşitliği savunucusu olmaya layık işler yapmış olmak çok büyük bir onur. Salgın nedeniyle, Yarının Sultanları projesinin tüm paydaşlarının sağlığını göz önünde bulundurarak ertelediğimiz seyahatlerimize yeniden başlamak, dezavantajlı bölgelerdeki kız çocuklarına, ailelerine, beden eğitimi öğretmenlerine ulaşmak ve spor aracılığı ile güçlenmelerini sağlamak için sabırsızlanıyorum. Yarının Sultanları projesi fırsat eşitliği anlamında da çok önemsediğim bir girişim."