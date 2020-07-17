Gümrükçü’den kardeş belediyelere dayanışma mektubu

17 Temmuz 2020 Cuma, 13:51

Başkan Gümrükçü, belediyeler arası işbirliğinin geliştirilmesinin önemini vurgulandığı mektupta pandemi süreci deneyimlerini de paylaştı. Başkan Gümrükçü, ilerleyen süreçte hayata geçirilecek farklı alanlardaki işbirlikleriyle kentlere daha kaliteli hizmet verilebileceğini belirtti. Çiğli Belediyesi’nin mektup gönderilen kardeş şehirleri arasında İtalya-Asciano Siena, Almanya-Berlin Neuköln, Makedonya – Kocani ve Çaşka, Karadağ – Berane, Bulgaristan-Şumnu Belediyeleri bulunuyor.

'İŞBİRLİĞİ İLE GÜÇLENECEĞİZ'

Belediyelerin iş birliği içerisinde hareket etmesinin kültürler arası iletişimi güçlendireceğini belirten Başkan Gümrükçü, “Çiğli Belediyesi olarak, gerek pandemi süreciyle ilgili gerekse diğer alanlardaki deneyim ve fikirlerimizi kardeş belediyelerimizle paylaşmak istiyoruz. Bu amaçla yurt dışındaki 6 kardeş belediyelerimize iş birliği mektubumuzu yolladık. Tüm imkanlarımızla dostluk ve dayanışmaya hazır olduğumuzu belirttik. Birlikte hayata geçireceğimiz projelerle daha modern ve mutlu kentler oluşturmak çabasındayız” dedi.