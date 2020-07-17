Gümrükçü’den kardeş belediyelere dayanışma mektubu
Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Çiğli’nin yurt dışında bulunan kardeş belediyelerine mektup yazarak dayanışma ve iş birliği çağrısında bulundu. Halk sağlığını tehdit eden Covid-19 salgınına karşı ilk günden itibaren sürecin paydaşlarıyla ortak hareket ederek kararlı bir mücadele veren Başkan Utku Gümrükçü, bilgi birikimi paylaşma ve ilişkileri geliştirmek amacıyla Çiğli Belediyesi’nin yurt dışındaki kardeş belediyelerine mektup gönderdi.
Başkan Gümrükçü, belediyeler arası işbirliğinin geliştirilmesinin önemini vurgulandığı mektupta pandemi süreci deneyimlerini de paylaştı. Başkan Gümrükçü, ilerleyen süreçte hayata geçirilecek farklı alanlardaki işbirlikleriyle kentlere daha kaliteli hizmet verilebileceğini belirtti. Çiğli Belediyesi’nin mektup gönderilen kardeş şehirleri arasında İtalya-Asciano Siena, Almanya-Berlin Neuköln, Makedonya – Kocani ve Çaşka, Karadağ – Berane, Bulgaristan-Şumnu Belediyeleri bulunuyor.
'İŞBİRLİĞİ İLE GÜÇLENECEĞİZ'
Belediyelerin iş birliği içerisinde hareket etmesinin kültürler arası iletişimi güçlendireceğini belirten Başkan Gümrükçü, “Çiğli Belediyesi olarak, gerek pandemi süreciyle ilgili gerekse diğer alanlardaki deneyim ve fikirlerimizi kardeş belediyelerimizle paylaşmak istiyoruz. Bu amaçla yurt dışındaki 6 kardeş belediyelerimize iş birliği mektubumuzu yolladık. Tüm imkanlarımızla dostluk ve dayanışmaya hazır olduğumuzu belirttik. Birlikte hayata geçireceğimiz projelerle daha modern ve mutlu kentler oluşturmak çabasındayız” dedi.
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