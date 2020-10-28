Gümüşhane’nin ‘canlı ağaç müzesi' yanıyor!
Gümüşhane’de ‘canlı ağaç müzesi’ olarak adlandırılan Örümcek Ormanları Tabiatı Koruma Alanı’nda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı Yeşilköy köyü sınırları içerisinde bulunan ve Avrupa’nın en uzun köknarları, Balkanlar’ın, Kafkaslar’ın ve Türkiye’nin en boylu ve çaplı ladinlerinin yer aldığı Örümcek Ormanları’nda öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Kesin korunacak hassas alan olarak ilan edilen bölgede arazi şartları ve rüzgar nedeniyle yangına güçlükle müdahale edilirken, bölgeye takviye ekipler çağrıldı.
“YANGININ ÇIKIŞ NEDENİNİ UZMANLARIMIZLA DEĞERLENDİRECEĞİZ”
Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, yangının çıkış nedenini uzmanlarla değerlendireceklerini dile getirerek, “Bütün ekiplerimiz yangına müdahale ediyor. Bölgede aşırı bir rüzgar var. Rüzgara bağlı olarak zorluklar yaşanıyor. Orman Teşkilatı zaten kendi bünyesinde bize takviye taleplerini yaptı. Biz de çevremizdeki bütün belediyelerin itfaiyelerini oraya yönlendirdik, Erzurum’a kadar, takip ediyoruz. Yangının etkili olduğu alan konusunda şu anda rakam vermek doğru olmaz. Çünkü değişik değişik yerlerde gözüküyor. Sıçramalar söz konusu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili şu an bir şey söylemek için erken. Sabotaj olup olmadığını arkadaşlarımızla, uzmanlarımızla değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı.
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