Güncel koronavirüs tablosu açıklandı: Hasta sayısı 3 bini geçti
Sağlık Bakanı Koca, 13 Kasım 2020 tarihli koronavirüs tablosunu açıkladı. Açıklanan tabloya göre uzun bir aradan sonra hasta sayısı tekrar 3 binin üzerine yükseldi. 3 bin 45 hasta sayısı belirtilen tabloda, virüs nedeniyle yaşamını yitiren 93 yurttaşın olduğu ifade edildi.
Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu açıkladı. Açıklanan tabloya göre hasta sayısı 3 bini aşarak 3 bin 45'e yükseldi.
Salgın nedeniyle 93 yurttaşın yaşamını yitirdiği görülen tabloda iyileşen hasta sayısı da 2 bin 10 olarak ifade edildi.
Türkiye'de salgın nedenli ağır hasta sayısı ise artmaya devam ediyor. Bugün güncellenen ağır hasta sayısı 3 bin 356.
"AĞIR HASTA SAYISI DA VEFAT SAYISI DA ARTIYOR"
Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen yeni hasta sayısı 3.000'den fazla. Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da artıyor. Virüs yükünü düşüren en önemli araç maske. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin" dedi.
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