Günde 1 tane bile yetiyor

18 Nisan 2021 Pazar, 02:00

İnsanların tütün mamulü kullanmaya başlama nedenlerinin başında yüzde 33.2 ile “arkadaş etkisi” geliyor. İkinci sırada “özenti”, üçüncü sırada “merak” var. Ülkemizde 19 milyon sigara kullanıcısı olduğu tahmin ediliyor.

Sigara bağımlılığının istendiği zaman terk edilen bir durum, basit bir alışkanlık ya da sosyal bir davranış olmadığını vurgulayan Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesi ve Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu üyesi Prof. Dr. Oğuz Kılınç, “Tüm tütün mamulleri, elektronik sigara ve diğer ısıtılmış tütün ürünleri de dahil, güçlü bir bağımlılığa yol açan nikotin içerir. Nikotin bağımlılığı, eroin, kokain gibi madde bağımlılıkları ile eşdeğer bir bağımlılıktır” diyor.

Kılınç, sahurda ve iftarda üst üste içilen sigaranın tehlikesine ise şöyle dikkat geçiyor:

“Günde sadece 1 sigara içilse bile, sigaranın ilk temas ettiği organlar olan akciğer ve kalpte ciddi riskler oluşuyor. Sigaranın her dozu ve her kullanım şekli zararlıdır ama sahurda ve iftarda üst üste içilmesi daha yüksek nikotin ve diğer zehirli maddelerin kana karışmasına yol açar. Bu da altta yatan ya da tanısı konmamış hastalıkların ciddi boyutlara ulaşmasına neden olabilir. Hatta ani kalp krizleri ve beyin kanamaları gelişebilir.”