Gündüz Kuşağı Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

27 Haziran 2020 Cumartesi, 12:05

“The Talk” programının sunucuları Sharon Osbourne, Sheryl Underwood, Carrie Ann Inaba ve Marie Osmond tarafından sunulan sanal tören yayınında “Yalan Rüzgârı” (“The Young and the Restless”) En İyi Drama Dizisi kategorisindeki 11. zaferini kazanmış oldu.

ABD'de 1973'ten beri yyaınlanan "The Young and the Restless" ("Yalan Rüzgârı") dizisinin oyuncuları toplu halde.

Gündüz Kuşağı Emmy Ödülleri’nde En İyi Eğlence Talk Şovu dalında “The Ellen DeGeneres Show” ödüle uzanırken, “The View” adlı program En İyi Bilgilendirici Talk Şov dalında ödülü aldı.

En İyi Yarışma Programı dalında bu ödülü 17. kez kazanarak bir rekora imza atan “Jeopardy” (bizde “Riziko” adıyla yapılmıştı) ipi göğüsledi. Yarışmanın sunucusu Alex Trebek de En İyi Yarışma Programı Sunucusu ödülüne layık bulundu.



Heather Tom (“The Bold and the Beautiful / Güzel ve Cesur”), Alex Trebek ("Jeopardy") ve Jason Thompson (“The Young and the Restless / Yalan Rüzgârı”)

Gündüz Kuşağı’nın en iyi oyuncuları ise şöyle sıralandı:

En İyi Kadın Oyuncu: Heather Tom (“The Bold and the Beautiful / Güzel ve Cesur”)



En İyi Erkek Oyuncu: Jason Thompson (“The Young and the Restless / Yalan Rüzgârı”)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Tamara Braun (“General Hospital”)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Bryton James (“The Young and the Restless / Yalan Rüzgârı”)

En İyi Genç Oyuncu: Olivia Rose Keegan (“Days of Our Lives”)

En İyi Konuk Oyuncu: Eve LaRue (“The Young and the Restless / Yalan Rüzgârı”)