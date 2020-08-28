Güney Kore'de 'maske tak' uyarılarına öfkelenen kişi terlikle yolculara saldırdı

28 Ağustos 2020 Cuma, 14:01

Güney Kore metrosunda maske kavgası yaşandı. Metroya maskesiz bilen yolcu içerideki yolcular tarafından tepkiyle karşılandı. Uyarılara öfkelenen maskesiz yolcu ayağındaki terliği çıkararak, yolculara saldırdı. O anlar bir yolcu tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Maskesiz yolcunun son durakta polis tarafından gözaltına alındığı ve maske takmadığı gerekçesiyle para cezasına çarptırıldığı belirtildi.