Gürbüz Çapan'dan Cumhuriyet’e ziyaret
Esenyurt Kurucu Belediye Başkanı Gürbüz Çapan, Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Tuncay Mollaveisoğlu’nu ziyaret etti.
Cumhuriyet gazetesi ve Ege ilavesini takip ettiğini belirten Çapan, “Zorluklara rağmen, yolsuzlukların u¨zerine giden işçinin, kadın ve çocuk haklarını savunan ve koruyan bir gazete” diye konuştu.
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