Gürbüz Çapan'dan Cumhuriyet’e ziyaret

19 Haziran 2020 Cuma, 09:40

Cumhuriyet gazetesi ve Ege ilavesini takip ettiğini belirten Çapan, “Zorluklara rağmen, yolsuzlukların u¨zerine giden işçinin, kadın ve çocuk haklarını savunan ve koruyan bir gazete” diye konuştu.