Gürbüz Çapan'dan Cumhuriyet’e ziyaret

Esenyurt Kurucu Belediye Başkanı Gürbüz Çapan, Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Tuncay Mollaveisoğlu’nu ziyaret etti.

İZMİR / Cumhuriyet
19 Haziran 2020 Cuma, 09:40
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Cumhuriyet gazetesi ve Ege ilavesini takip ettiğini belirten Çapan, “Zorluklara rağmen, yolsuzlukların u¨zerine giden işçinin, kadın ve çocuk haklarını savunan ve koruyan bir gazete” diye konuştu.


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