Gürün, otizmli çocuklarla buluştu
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü” kapsamında, “Benim Rengimi Fark Et” temalı resim çalışmasında otizmli çocuklarla bir araya geldi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi “2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü” kapsamında otizmli çocuklar için, Engelsiz Renkler Atölyesinde resim çalışması gerçekleştirdi. Otizmde farkındalık yaratmak için alanında uzman öğretmenler eşliğinde gerçekleştirilen resim çalışmasında, Türkiye’de ilk olan “Kısa Mola” projesinden yararlanan otizmli çocuklar katıldı. “Benim Rengimi Fark Et” teması ile düzenlenen etkinlikte çocukların sanat aktiviteleri ile psiko-motor becerilerinin gelişmesi amaçlanıyor.
Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’de katıldı. Otizmli çocuklarla boyama yapan Başkan Gürün, yaklaşık 1 saat süren etkinlikte çocuklarla ilgilendi.
Video Haberler
- Turşu tesisindeki skandal görüntüyle ilgili yeni gelişme
- Kısıtlamalara ilişkin önemli açıklama: Endişe verici
- Kartal'daki intihar girişiminde skandal görüntüler
- Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu
- 28 kez Türkiye şampiyonu oldu, pazarda yumurta satıyor
- Canlı yayında kahkaha attıran 1 Nisan şakası
- Dervişoğlu iktidar milletvekillerini böyle tiye aldı
- Lise bahçesindeki vahşet!
- Cami hoparlörlerinden yükselen müziğe inceleme
- Kaçmaya çalıştıkları pencerede polisle karşılaştılar
En Çok Okunan Haberler
- İlk Cumhurbaşkanı adayı belli oldu
- AKP ve MHP'ye büyük şok! İşte partilerin oy dağılımı
- Usta tiyatro oyuncusu yaşamını yitirdi
- Şentop'tan CHP'li Özgür Özel'e yanıt
- Harp akademisi mezunu olmadığı öğrenildi
- TEM'de 'dolu' kazası: 4 ölü, 5 yaralı
- Hulusi Akar’a ‘Atatürk’ün adı neden çıkarıldı?’ sorusu
- Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs verilerini paylaştı
- AKP'li Ayvatoğlu'dan Pudra şekeri açıklaması
- Kılıçdaroğlu: Bir zorbanın talebi TBMM'ye gölge düşürdü