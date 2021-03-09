Güvence Hesabı’ndan tazminat ödenen dosya sayısı geçen yıl yüzde 44 düştü

09 Mart 2021 Salı, 03:24

Trafik, tehlikeli madde, maden çalışanları gibi zorunlu sigortalar kapsamında özellikle sigortalının belirlenememesi halinde kişilere koruma sunan Güvence Hesabı’yla ilgili 2020 verileri, bu alanın da salgından etkilendiğini ortaya koydu. Bu hesap, sigortalının belirlenememesi yanında rizikonun meydana geldiği tarihte geçerli sigortanın bulunmaması veya çalınmış veya gasp edilmiş araçlarla kazaya sebebiyet verilmesi durumlarında, kazalarda zarar gören kişilerin, sigorta güvencesinden yoksun kalmaları nedeniyle uğrayacakları bedeni zararları da gideriyor.

Geçen yıl bu hesaptan toplamda 2 bin 715 adet hasar dosyası için 314.6 milyon lira ödeme yapıldı. 2019’a göre dosya sayısı yüzde 43.6, ödeme tutarı yüzde 24.4 azaldı. Bu kapsamda “sigortasız araçlar” için yapılan tazminat ödemesi yüzde 32.6 azalışla 217.7 milyon liraya inerken, dosya sayısı da yüzde 37.3 azalışla 2 bin 149 oldu. Ödemenin detaylarına bakınca, 132.7 milyon liranın “maluliyet”, 81.7 milyon liranın “ölüm ve defin”, 3.5 milyon liranın “tedavi” için yapıldığı görülüyor.

‘İFLAS’TA ARTIŞ OLDU

“İflas eden sigorta şirketleri” için yapılan ödemeler ise yüzde 4.2 artışla 97.7 milyon liraya çıkarken, dosya sayısı yüzde 59.2 azalarak 566 oldu. Yine ödeme detaylarına bakınca 88.4 milyon liranın “maddi hasar”, 4.1 milyon liranın “maluliyet”, 3.8 milyon liranın “ölüm ve defin”, 390 bin liranın “tedavi” için yapıldığı hesaplanıyor.

‘SÜRÜŞ EĞİTİMLERİ OLUMLU KARŞILANDI’

Groupama Sigorta’nın, geçen aralık ayında hayata geçirdiği “Groupama Sürüş Akademisi”ne ilgi artıyor. Şirketin kasko müşterilerine ücretsiz sunulan bir günlük eğitim hizmetinden bugüne kadar 200’den fazla kişinin yararlandığını belirten Groupama Sigorta ve Groupama Hayat Genel Müdürü Philippe-Henri Burlisson, “Türkiye’de trafik kazalarının yüzde 88’i sürücü hatalarından kaynaklanıyor. Etkinlik katılımcılarının son derece olumlu geri bildirimleri, doğru yolda olduğumuzun en net göstergesi” dedi.

FİNANSAL GÜÇLÜK EN BÜYÜK KAYGI SEBEBİ

Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik’in ortaklarından Cigna Global’in “Covid-19 Küresel Etki Araştırması”nın beşincisi yayımlandı.

Araştırma kapsamında kişilerin yüzde 49’u mevcut finansal durumlarının onları endişelendirdiğini ifade ederken, yüzde 22’si hayat standartlarını sürdürebileceklerinden emin. Yüzde 28’i ev kredilerini ya da konut giderlerini ödeyecek maddi güce sahip. Yine yüzde 19’u medikal amaçlı finansal ihtiyaçlar için planlama yapabiliyor ve yüzde 20’si de çalışamama ya da işini kaybetme gibi acil durumlarda maddi güvenceleri olduğunu ifade ediyor. Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Pınar Kuriş ise online sağlık ve sağlıklı yaşam uygulamalarına olan ilginin arttığını belirtti.

‘ARACI’ DÜZENLEMESİ YASAYA UYARLANMALI

SEDDK’nin, tazminatın takibi, tahsili ve devriyle ilgili işlemleri düzenleyen genelgesini değerlendiren konunun uzmanı avukatlardan İbrahim Sevim, ilgili kanun ile genelgenin bir noktada çeliştiğini söyledi.

Genelgenin, tazminat alacaklısının sigorta şirketine yazacağı bir beyanla tazminatın (araç onarım bedeli), doğrudan hizmet sağlayıcısına (servis ve tamirhane) ödenmesini talep edebileceğini ve sigorta şirketlerince de ödemenin doğrudan hizmet sağlayıcısına yapılacağına dair düzenleme içerdiğini hatırlatan Sevim, “Ancak halen yürürlükte olan kanun açıkça, -hatalı olarak- ‘tazminat alacağı, sadece hak sahibine veya avukatına ödenir’ şeklinde bir düzenleme içeriyor. Bunun genelge ile değiştirilmesi hukuk metodolojisi adına sakıncalı. Bu nedenle başarılı bir formatı olan genelgenin bir an evvel kanuna da uyarlanması gerekir” dedi.

‘SPORA DESTEK HIZ KESMEDEN SÜRECEK’



HDI Sigorta’nın 22 şehirden 7 farklı branşta, 41 kulübe ve 3 bireysel sporcuya destek olduğu açıklandı.

HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, pandemi nedeniyle kulüplerin büyük gelir kaybına uğradığını belirtirken, “Sponsorluk desteklerimizi bütçelerimiz elverdiği sürece devam ettirme niyetindeyiz. Yeni piyasaya sunduğumuz ‘Taraftar Poliçesi’ ile de taraftarlar takımlarına destek olabilecek” dedi. Hancıoğlu ayrıca, sponsorluğu yalnızca reklam ve bilinirlik çalışması olarak görmediklerini vurguladı.

TÜKETİCİYE ‘EK GARANTİ’ OLANAĞI SUNDU

Koçtaş’ın, Gulf Sigorta işbirliğiyle müşterilerine 3 yıla kadar “Ek Garanti Sigortası” sunmaya başladığı açıklandı. Bu sigortayla beyaz eşya, klima, vantilatör, küçük ev aletleri, su sebili, elektrikli ısıtıcılar ve kombi gibi ürünlerde garanti kapsamına ek olarak alternatif süreli garanti hizmeti veriliyor.

Koçtaş Genel Müdür Yardımcısı Ebru Darip, “Birinci önceliğimiz daima müşteri memnuniyeti” derken, Gulf Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Gardet projeyi çok heyecan verici olarak niteledi.

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