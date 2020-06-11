'Güvercinada Tülüşahı' çiçek açtı
Kuşadası’nda yok olma riski taşıdığı için tarihi Güvercinada Kalesi’ndeki özel alanda koruma altına alınan endemik bitki türü ‘Tülüşah‘ bu yılın ilk çiçeklenmesini yaptı. Halk arasında ‘Aydın Gaşağı’ olarak da bilinen bitkinin doğal ortamda yetişenlerden önce çiçek açması doğa severlerde büyük heyecan yarattı.
Kuşadası’nın simgesi olan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne giren tarihi Güvercianda Kalesi'ndeki özel alanda korumaya alınan Tülüşahlar, bu yılın ilk çiçeklerini açmaya başladı. Adını Güzelçamlı’dakİ Dilek Yarımadası Milli Parkı'nın bulunduğu Samson Dağları’nın antik adından alan Tülüşahların, doğal ortamda yetişenlerden önce çiçeklenmesi, tabiat tutkunları arasında heyecanla karşılandı.
“SADECE KUŞADASI’NDA YETİŞİYOR”
Tülüşah’ın korunması ve çoğaltılması için kamu kurumları, bilimsel kuruluşlar ve çevreci derneklerin ortak hareket ettiğini belirten Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, “Dünyada sadece Kuşadası’nda yetişen ve yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan Tülüşahların çoğaltılması endemik bitki çeşitliliği açısından çok önemli. Bu bitki ayrıca Kuşadası’nda botanik turizminin gelişmesine de büyük katkı sağlayacak” dedi.
“KENTİN SİMGESİ OLACAK”
Belediye Başkanı Ömer Günel ise Türkiye’nin turizm başkenti Kuşadası’nın sahip olduğu doğal ve tarihi değerleri her zaman titizlikle koruyacaklarını söyledi. Amaçlarının Tülüşah’ı kentin simgelerinden biri haline getirmek olduğunu ifade eden Günel, “İlerleyen dönemde Güvercinada Kalesi’ndeki Tülüşah koruma alanını daha da genişleteceğiz” diye konuştu.
Kuşadası’nda yetişen 10 endemik bitki türü içerisinde Tülüşah'ın tehlike kategorisi, merkezi İsviçre'nin Gland kentinde bulunan Doğa ve Doğal Kaynakların Korunması için Uluslararası Birlik, (IUCN) tarafından “CR” (çok tehlikede) olarak belirlenmişti. Tarım ve Orman Bakanlığı da Tülüşah'ı, Türkiye yaban hayatında nesli yok olma tehlikesi altında olan türlerin korunması kapsamında “Tür Koruma Eylem Planı’na dahil etmişti.
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