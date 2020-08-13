Güzelbahçe'de doğanın zaferi

13 Ağustos 2020 Perşembe, 13:26

Güzelbahçe’de tarım arazisi üzerine yapılması istenen go-kart pistine karşı CHP’li belediyeler, milletvekilleri, çevreciler, STK’lar günlerdir eylem yaparak, doğa katliamlarının durdurulmasını istedi. Doğa Hakları ve Çevre’den sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç alana gelerek Güzelbahçelilere destek verdi. Ali Öztunç, yapılan bu yıkıma bir an önce son vermeleri gerektiğini söyleyerek, tüm hukuki mücadelenin takipçisi olacaklarını söyledi.

CHP'li Ali Öztunç, “Buraya bir Go-Kart pisti yapılmak isteniyor. Biz buna Milletvekillerimiz, İl Başkanımız, ilçe Başkanlarımız, Belediye Başkanlarımız bir bütün olarak karşıyız. Buraya bu pistin yapılmasını Güzelbahçe halkı istemiyor, Güzelbahçe Belediye Başkanı istemiyor, Büyükşehir Belediye Başkanı istemiyor ama bir kişi buradan para kazanacak diye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yanlış bir karar vermiştir. Yargı süreci devam etmektedir. 5.İdare Mahkemesine verilen bilirkişi raporunda buranın sit alanı olduğu tarım arazisi olduğu, burada böyle bir çalışmanın yapılması durumun tarım arazisinin olumsuz etkileneceği, sit alanının olumsuz etkileneceği açık bir şekilde yazılmıştır. Mahkeme yürütme kararını verecektir. Mahkeme bu yürütmeyi durdurma kararını vermeden önce, adli tatil olmadan önce, birileri uyanıklık yaparak buraya betonu dökmenin derdindeler. Ancak bu betonu dökemeyecekler. Nitekim belediye başkanımız dün ve bugün yaptığı çalışmalarla il başkanımızla ilçe başkanımızla örgütümüzle Güzelbahçelilerle bunun önüne geçtiler ve geçmeye devam edecekler” dedi.

“BURANIN ADI ÇİRKİN BAHÇE YAPILMAYACAK"

İsmini gibi güzel olan ilçenin dokusunu bozamayacaklarını söyleyen Öztunç, “Buranın adı Güzelbahçe buranın adını çirkin bahçe yapmalarına bu halk izin vermeyecektir. İzmir valisine buradan çağrı yapıyorum. Vali gerekli görüşmeleri yapıp burada yaşanacak daha büyük sorunların önüne geçmelidir. Aksi takdirde burada oluşacak olumsuzlukların sorumlusu öncelikle sayın validir ve iktidardır. Burada bu sorunun daha da büyümesinin önüne geçsinler. Hayır diyorlarsa biz buradayız. Burada olmaya devam edeceğiz. Günlerce sürecekse günlerce buradaki çadırlarda kalırız. Burada yapılan talana, çevre katliamına asla izin vermeyiz” dedi.

Ayrıca TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, İzmir Tabip Odası, İzmir Barosu alanda bulunarak Go-Kartın yapılmasına karşı çıktı, Güzelbahçe halkının yanında olduklarını söylediler. Büyük bir kalabalık sloganlarla pist alanına yürüyüp Go-Kartı protesto etti.





ARAÇLAR GERİ ÇEKTİ

CHP'li Öztunç ve beraberindekilerin tepkileri sonuç getirdi, makineler alandan çıkarıldı. Bu mücadelenin halkın yoğun desteğiyle oluştuğunu söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, “Yelik mahallesinde Go-Kart pisti yapılmaması için verdiğimiz mücadele3 sonuç verdi girişimci asfalt makinaları ve kamyonları alandan çıkarttı. Verdiğimiz haklı mücadele sonuç verdi ve gokart için alana giren iş makinaları alanı terk etti. Biz de buradan çıkarlarsa çıkacağımızı taahhüt etmiştik ve biz de alandan çıkıyoruz. Yine söylüyoruz bu proje yanlıştır. Yeri Güzelbahçe değildir. Güzelbahçe’ye yapılan hiç bir yatırımın karşısında değiliz fakat bu yatırım Güzelbahçe için doğru bir yatırım değildir. Asırlık ağaçların olduğu, doğanın en güzel yerlerinden biri olan bu alan Go-Kart için uygun değildir. Doğa severler kazandı. Bizleri yalnız bırakmayarak yanımızda olan başta CHP Genel Başkan Yardımcımız Ali Öztunç’a Milletvekillerimize, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığımıza ve İlçe Başkanlarımıza, Belediye Başkanlarımıza, Odalar, STK’lar, doğaseverler ve tabi ki Güzelbahçe halkına yanımızda oldukları için teşekkür ediyorum. Haklı mücadelemizin sonuna kadar sürdüreceğiz. Güzelbahçe’den Go-Kart mevzusu tamamen kalkana kadar mücadelemiz sürecek. Zafer halkındır, zafer doğa severlerindir.” dedi.