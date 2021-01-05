Hacizlik olan çiftçiler Ankara’da: “Üretmezsek tanzim çadır kurulur”

05 Ocak 2021 Salı, 15:26

Tarım ve Kredi Kooperatifleri’ne olan borçları nedeniyle traktörlerine, araçlarına ve tarlalarına haciz konulan çiftçiler, Ankara’da toplanarak Tarım ve Orman Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı. Çitçiler, hacizlerin durdurulması, kredilerin faizlerinin makul seviyeye indirilmesi ve borçlarının da 5 eşit takside bölünmesini istedi.





Arkadaşına kefil olduğu için tarlası ve aracına haciz gelen Edirneli çiftçi Murat Aladağ, ellerinin kollarının bağlı olduğunu ve üretemediklerini söylüyor. Aladağ, “Tarım Kredi öyle bir sistem kurmuş ki her borçlu için 2-3 kefil buluyor. Kefiller arasında da husumetler çıkmaya başladı” diyor. 2017-2018 yıllarındaki faizler yüksek olduğu için şimdi çiftçinin bu hale geldiğini vurgulayan Aladağ, AKP iktidarına tanzim satış uyarısı yaptı.

‘TANZİM SATIŞLAR GERİ GELİR’

2019 yılında yerel seçimler öncesinde sebze ve meyveyi ucuza satmak için kurulan tanzim çadırları hatırlatan Aladağ, “Perşembenin gelişim çarşambadan bellidir. AK Parti iktidarı şunun farkında değil. Belediye seçimlerinden tanzim açmak zorunda kaldı. Şu andaki tablo 1-2 yıl sonra aynı tablonun gerçekleşeceğini gösteriyor. Ne için, çünkü çiftçinin üretecek hali kalmadı” dedi.

‘5 İNEĞİMİ SATTIM, YARISINI ÖDEDİM’

Hayvanlarına haciz gelen Gölbaşılı besici Mehmet Pehlivan, 50 bin lira kredi çektiğini bunun 25 bin lirasını ödediğini ancak bir yıl sonra faiz nedeniyle borcunun yine 50 bin liraya yükseldiğini anlatarak, “İneğimi filan sattım. Ödedim, davar filan yok. İş de yok, para da yok. Emekliyim, emekli paramı yatırıyorum. Büyüklerimi borçları yapılandırırsa, ona razıyız. 5 ineğimi sattım, 25 bin lira etti. Seneye satacak bir şey yok, nasıl ödeyeceğiz onu düşünüyorum şimdi” diye konuştu.

Pehlivan, çiftçinin girdi maliyetlerinin artması nedeniyle bu kredileri çektiğine dikkat çekti.

BABASI MEZARDA HUZUR İÇİNDE YATSIN DİYE BORCUNU ÖDEMEYE ÇALIŞIYOR

Babasının ölümünün ardından onun mezarında rahat yatması için kredi borcunu ödemek isteyen Yüksel Kotan ise şunları söyledi:

“Borcu ödeyeceğime dair taahhütte bulundum. 30 bin lirayı ödeyeyim, geriye kalanını da 33 bin lirasını da 31 Mart 2021’e kadar ödeyeyim. Ancak kefillerin üzerinden hacizlerin kaldırılmasını istedim, 33 bin lira için adamların ahır tapusuna, arabasına haciz koymuşlar, banka hesaplarını bloke etmişler. Adamlar kıpırdayamaz olmuşlar…. Müslümanız, borçlu yatırmak istemeyiz kimseyi. Onun borcunu bir an önce yatırayım da babam huzur içinde yatsın istiyorum.”

Basın açıklamasının ardından çiftçilerden 3 temsilci Tarım Bakanlığı yetkilileriyle görüşmeye girdi.