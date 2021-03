Haftanın güncel çocuk kitapları...

19 Mart 2021 Cuma, 00:02

En Güzel Bahçe / Luca Tortolini / Resimleyen: Beatrice Cerocchi / Çev.: Ceylan Aran / Redhouse Kidz / 28 s. / 3+ / 2021.

Bize çok da uzak olmayan bir şehirdeyiz: Betona teslim olmuş; fabrika bacaları ve gri gökyüzüyle karşılıyor okuru. Ve her şey bir ilanla değişiyor: “Şehrin En Güzel Bahçesi Yarışması.” Büyük ödülün peşine heyecanla düşüp bahçelerini yeşillendirdiklerinde, insanların bireysel çabalarının nasıl toplumsala dönüştüğüne tanıklık ediyoruz. Yazar, mekân algısının toplumsal hayatı biçimlendirmedeki önemine de dikkatimizi çekerek noktalıyor şehrin dönüşümünü. Çevirisiyle öyküye tat katan Ceylan Aran’a da eline sağlık, dedik.

Kayıp Kedi İlanı / Hanzade Servi / İthaki Çocuk / 162 s. / 12+ / 2020.

Yeleser’in sokaklarına asılan, “Kedim Duman kaybolmuştur...” diye başlayan ilan da neyin nesiydi? Yesari Asım Arsoy dinlemeyi seven, adını bilen Duman’ı bulanların mükâfatlandırılacağı notu da ilgisini çekmişti liseyi İstanbul’da okumayı düşleyen Ulutay’ın. Hanzade Servi yine, ustalıkla kurguladığı bir romanla çalıyor okurun kapısını. 1948’de on dört yaşlarındaki Şayeste, Gülcan Zarif, Nâzım ve Şeref’le 2006’da aynı yaşlardaki Ulutay, Levent ve Yunda’nın birbiriyle kesişen hikâyeleri, zaman içinde sıçramalarla ve dönüşümlü olarak anlatılıyor. Tempo hiç düşmezken ölçülü betimlemelerle her sahnenin sahici kılındığını da ekleyelim.

Arkadaşım Canavar / Zeynep Alpaslan / Final Yay. / 136 s. / 8+ / 2020.

Ne güzeldir mektup yazmak, beklemek; mektup arkadaşlığı. Petunya’yla Kiki, uzun süre mektuplaştıktan sonra birlikte de zaman geçireceklerdir. Çünkü Petunya, öğrenci değişim programıyla Kiki’nin okuluna gelecek, dönem boyunca da Kikilerde kalacaktır. Petunya’yı karşılamaya havaalanına giden Kiki ve ailesini büyük bir sürpriz beklemektedir. “Kiki!” diye böğürenin kim olduğunu gören babası, “Bu şeyi evimize alamayız. Ya bizi yerse!” diyecektir. Zeynep Alpaslan, kendine güvenmek, arkadaşlığın anlamı ve değeri üzerine bir yolculuğa çağırırken akran zorbalığıyla baş etmenin yolu üzerine de güçlü ipuçları sunuyor. Merve Dilek Efe’nin resimleriyle öyküye kattığı değerin de altını çizelim.

Hepsi Bir Hikâye / Jeff Mack / Çev.: Alara Beykan / Günışığı Kitaplığı / 162 s. / 3+ / 2021.

Bir gün bir çocuk öylesine dalmış ki yaptığı işe, ansızın beliren iki korsan... sonra ağacın dallarında kükreyen aslan... oooo, filler mi onlar... yavru ejderha da geldi bile, biberonu elinde... bir de mavi balina, dünyadan bile büyük... bir uzay gemisi, hazır onu ışınlayıp bulutların bile çok çok ötelerine götürmeye... Daha da beteri mi var? Bir gün bir çocuk öylesine daldığı işi bitirip kapatıverdi kitabın kapağını. O evine giderken başka bir çocuk kucakladı kapanan kitabı. Kitap hiç dinlenmedi rafında...

Jeff Mack, ince düşünmüş, yazıp resimlemiş. Alara Beykan ne güzel Türkçeleştirmiş. Çocuklarımızın elden ele gezen, inanılmaz yolculuklara çıktıkları kitapları olsun. İşte, onlardan biri.