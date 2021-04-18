Haftanın güncel çocuk kitapları...

18 Nisan 2021 Pazar, 00:04

Bir Kâse Çikolatalı Puding / Özge Can Doğmuş / Resimleyen: Özge Tığlı Taşlı / YKY / 40 s. / 3+ / 2021.

Çikolatalı puding yapmak için neler gerekir? Kaç gün lazım bize? Hiç de sandığınız kadar kolay değil! Karabamca biliyor musunuz örneğin? Bilmiyorsanız başta işler sarpa sarıyor çünkü kaplumbağaları, onlara Karabamca Masalları okumadan uyutamıyorsunuz. Salyangozları beslemek için de uçamayan kuru gürültü arıları gerekli. Bunca şeye ne gerek var puding için diyorsanız buyurun sevgili Özge Can Doğmuş’un tarifine… O; size neler gerekli, nasıl yapılacak, kaç güne ihtiyacınız var... hepsini anlatıyor. Biz öğrendik, tadına da baktık kahkahalarla, mis gibi. Size de afiyet olsun! Özge Tığlı Taşlı’nın şahane resimleri eşliğinde...

Piti ile Repti / Betül Tarıman, Seviye Merih / Resimleyen: Vicdan İleri / Parmak Çocuk Yay. / 24 s. / 3+ / 2021.

İki yazar, iki arkadaşın Piti ile Repti’nin dostluğu, dayanışması ve kısacık maceraları eşliğinde okuru doğanın olağanüstü güzelliğinden uzak kalmamaya çağırıyorlar. İki şirin kertenkele yavrusu onlar. Çocuk olur da meraklı, eh biraz da yaramaz olma mı? Rapti’nin başı “r” harfiyle dertte, yürümekte de zorluk çekiyor ama Piti bu farklılığa takılmıyor... Oyuna birlikte karar veriyorlar. Koca bir kayanın ardında şırıl şırıl akan nehrin kıyısında alıyorlar soluğu. Oyun, yüzme derken epey geç oluyor eve dönmek için. Birlikte Pitilere dönüyorlar. Sahi, meraklarına yenilip indikleri delikten nasıl çıktılar acaba? Ah, bir de o kavanozu kırmasalardı...

Şehrin Kuzeyi - Sincap Fındık Geridönüşümü Öğretiyor / Çelik Hamit Annak / Sia Kitap / 32 s. / 5+ / 2021.

Meraklı Martılar ve Çevremiz serisinin ilk kitabı, Şehrin Kuzeyi. Martıların en kibarı Lodos’un, parkta yemek çöplerini yere atanları anlamlandıramadan izlemesiyle açılıyor kitap. Çoğumuz üzülüyoruz gördüğümüz bu tarz davranışlara da yeterli mi üzülmek, diyor sanki sevgili Annak. Sincap Fındık’a rastlıyor Lodos; iyi ki de rastlıyor. Lodos’un atık olarak gördüğü pek çok şeyi değerlendiriyor Fındık. Kartonlar, kibrit kutuları… Lodos düşüne düşüne dönüyor diğer martıların yanına. Martılar sadece kendi yuvalarındaki uygulamalarla yetinmeyip çevreyi de temizlemeye başlıyorlar. Geridönüşümle ilgili çocuk kitaplarındaki artışa sevindiğimiz şu dönemde Annak’ın da kalemine sağlık hem hikâye hem de resimler için.

Dudak Uçuklatan Teknoloji Maceraları / Sean Connolly / Resimleyen: Kristyna Baczynski / Çev.: İpek Güneş Çıgay / TUDEM / 240 s. / 10+ / 2021.

“Bir tık”la bir sürü bilgiye ulaşılabilen çağda teknoloji ve bilim alanında çocuklara yönelik kitaplar olmasını daha çok önemsiyoruz ekipçe. Üstelik Teknoloji Maceraları sadece okumaya yönelik içerikli bir kitap değil. Başlarken bölümünde yazar kitabın formatını okura detaylı bir şekilde aktarmış. Her bölümde, aktarılan teknoloji neyle ilgili, neden dudak uçuklatan bir teknoloji denilebilir, hayatı nasıl kolaylaştırıyor, kullandığımız teknolojilerle bağlantısı ne başlıkları altında toplanıyor bilgiler ve sonunda da bölümle ilgili bir deney sunuluyor.