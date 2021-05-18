Haftanın güncel çocuk kitapları...

18 Mayıs 2021 Salı, 00:02

Ay’a Okul Gezisi / John Hare / YKY / 40 s. / 3+ / 2021

Çizimlerden oluşan yazısız kitaplara bir yenisi daha eklendi. Uzay istasyonundan, Ay’a düzenlenen okul gezisinde, diğer öğrencilerden bir parça uzak duran, boya kalemleri ve defteriyle gezen bir çocuğun, dönüş zamanı geldiğinde, Ay’da unutuluşunu ve ortalık sessizleşince kendini gösteren canlılarla rastlaşmasını anlatıyor kitap. Renkli boya kalemleri de Ay’ın gri yerlilerinin çok hoşuna gidiyor ve önce birbirlerini sonra Ay’ı boyuyorlar. Çocuğu almaya geldiklerinde de Ay’ın yüzeyini boyadığı için azarı, çocuk işitiyor tabi ki. Akış ve duygu yansımalarıyla son derece keyifli akan bir hikâye.

Yürüyen Çınar / Simla Sunay / Resimleyen: Huban Korman / Redhouse Kidz / 36 s. / 4+ / 2021

“Yalova’da hayat durdu. Halk isyan etti; evine, işine gitmedi. Çocuklar kaldı meyvesiz. Gökyüzü bulutsuz…” Neden mi? Ağaçlar kalkıp gitmişler! Yakından tanıdığımız bir karakterin tepkisine katılmışlar, Yürüyen Köşk’ün Çınar’ının! Atatürk’ün Yürüyen Köşk’ünün adına sebep Çınar ağacıyla, her geçen gün büyüyen ormansız, ağaçsız kalma sorunumuzu buluşturup harika bir kitap sunmuş Simla Sunay. Bu yeniden basımının desenleri de Huban Korman’a emanet. Peki, Çınar ağacının, yok edilmek istenilen ağaçlara verdiği destek nereye varacak? Yalova’da neler olacak? Yürüyen Köşk’ün hikâyesini, bilmeyenler için kim anlatacak? Buyurun kitaba! (Huban Korman’ın önceki karakterlerini de çocukların arasında görmek çizeri takip edenleri gülümsetecek detaylardan.)

Günlük de Neyin Nesi? / Mavisel Yener / Tasarım: Selin Öztekin / Tudem Yayınları / 128 s. / 8+ / 2021

Günlük nedir, neden tutulur? Günlüğe ne yazılır? Günlük ve anı nerede birbirinden ayrılır? Otobiyografinin bu iki türden farkı ne? Günlük çeşitleri, anı çeşitleri, Türkiye’de ilk günlük, dünyadan örnekler… Yener’in, günlüklerimizle yeniden buluşmamız, günlük tutmaya başlamamız için bizi heyecanlandıran, Selin Öztekin’in tasarım katkısıyla da zenginleşen bu yol gösterici kitabı, aklımıza gelmeyen pek çok bakış açısı ve bilgi barındırıyor. Birçok önemli addan günlük örnekleri sunarken, kendi günlüğünden de bölümler açıyor ve günlük sizin nasıl sırdaşınız haline gelir, anlatıyor. Kendinizle “yazarak” sohbetinizde şahane bir yol gösterici, içerdiği bilgilerle de besleyici bir kaynak bu yapıt.

Gölde / Geraldo Valerio / Bilgi Yayınevi / 52 s. / 4+ / 2021

Görsel anlatımlı kitaplardan biriyle daha buluştuk bu hafta. Bu türde üretimiyle tanınan yazarlardan Geraldo Valerio’nun, Gölde’de metaforlarla ördüğüyse, ezberimizdeki tutumlarımızdan biri arkadaşlığa dair. Çocuk mutlu, köpek de… Ama orman, çocuk, köpek, ev hep beyaz, siyah, gri. O uzaktaki mavinin kaynağı ne peki? Neden orası renkli ya da bizim orman neden değil? Gri de güzel, siyah ve beyaz da ama diğer renkler nerede? Her şeyin rengi kaçıp gitmiş gibi. Bir köpeğin tasması sarı bizim ormanda! Çocukla köpek, mavinin peşine düşüyorlar. Yeşiller, pembeler, turuncular… seriliyor önlerine. Serbest bırakıyor çocuk köpeği, tasması çıkan köpeğin rengi yerine geliyor. Tasma-özgürlük-arkadaşlık üçgeninde rengârenk bir anlatıyla buluşturuyor bizi yazar.