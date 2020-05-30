Hakkari'den 2 şehit haberi
Hakkari'de terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu.
Hakkari Çukurca’da terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada Uzman Çavuş Uğur Bora ve Piyade Er Mehmet Günay şehit oldu.
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