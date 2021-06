Hakkında cinsel saldırı iddiaları bulunan Marilyn Manson polise teslim olacak

26 Haziran 2021 Cumartesi, 11:36

Gerçek ismi Brian Warner olan Marilyn Manson'ın New Hampshire'da hakkında çıkarılan tutuklama emri üzerine polise teslim olacağı belirtildi.

52 yaşındaki müzisyen ABD'nin New Hampshire eyaletinde bulunan Gilford Polis Teşkilatı'yla avukatı arasındaki anlaşma kapsamında Los Angeles Polis Teşkilatı'na ifade verecek.

Independent Türkçe'nin People'ın haberinden aktardığına göre Gilford Polis Teşkilatı Amiri Anthony Bean Burpee cuma yaptığı açıklamayla gelişmeyi duyurdu. Ancak müzisyenin ne zaman teslim olacağının belli olmadığı belirtildi.

Öte yandan Manson teslim olduğunda New Hampshire Bölge Mahkemesi'nde duruşma gerçekleştirileceği ifade edildi. Duruşmanın ağustos ortasında yapılması planlanıyor.

Manson hakkındaki tutuklama emri 2019'da Bank of New Hampshire Pavilion'da "Hell Never Dies" turnesi kapsamında düzenlenen konserde bir kameramana saldırdığı iddiasının ardından çıkarılmıştı. Manson'ın performansı sırasında kameraya birkaç kez tükürdüğü iddia ediliyor.

Müzisyenin avukatı Howard King suç iddiasının kameramanın, ekipmanına gelen zarar için 35 bin dolar (yaklaşık 306 bin TL) istemesinin ardından geldiğini söyledi.

Gilford Polis Teşkilatı; Manson'ın kendisi, menajeri ve hukuk danışmanının "bir süredir arama emrinden haberdar olduğunu ve bekleyen suçlamalara cevap vermek üzere New Hampshire'a dönmek için hiçbir çaba göstermediğini" söyleyerek arama emrini mayısta kamuoyuyla paylaşmıştı.

Manson eğer suçlu bulunursa bir yıldan az bir hapis cezasına ve 2 bin dolar (yaklaşık 17 bin TL) para cezasına çarptırılabilir. Evan Rachel Wood ve Esmé Bianco gibi oyuncuların yer aldığı pek çok kadın yakın zamanda Manson'ı fiziksel ve psikolojik istismarla suçlamıştı.