Galatasaray'ın eski yöneticisi Haldun Üstünel'den flaş paylaşım!

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Haldun Üstünel, DeAndre Yedlin'in sakatlandığı pozisyonla ilgili, sosyal medya hesabından "Adaletiniz batsın." paylaşımında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
10 Nisan 2021 Cumartesi, 22:29
Galatasaray'ın eski yöneticisi Haldun Üstünel'den flaş paylaşım!
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Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Karagümrük ile berabere kalan Galatasaray'da DeAndre Yedlin'in sakatlandığı pozisyona ilişkin Galatasaray'ın eski yöneticisi Haldun Üstünel'den paylaşım geldi. Haldun Üstünel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda pozisyonun fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

" Adalateniz batsın! Galatasaray'ın hakkını yiyenden de yedirenden de hesabını soracağı. "

İşte o paylaşım...


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