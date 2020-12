Halkbank’ın bir üst mahkemeye yaptığı başvuru sonuçlandı

26 Aralık 2020 Cumartesi, 10:24

Halkbank’ın New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde devam eden davada, reddi hâkim için üst mahkemeye başvurusu sonuçlandı. Halkbank’ın başvurusu daha önce Hâkim Richard Berman tarafından reddedilen kararının bozulması talebi, New York İkinci Bölge İstinaf Mahkemesi tarafından kabul edilmedi. New York Barosu avukatı Cahit Akbulut, “Önümüzdeki mart ayında yapılacak jürili seri duruşmalarda karara bağlanacak Halkbank davasının büyük bir olasılıkla banka aleyhine sonuçlanacağını öngördüğünü” söyledi.

ARTIK BAŞKA ÜST MAHKEMEYE GİDEMEYECEK

Üç üst mahkeme hakiminin aldığı, önceki gün açıklanan karar sonrasında, Halkbank’ın bundan sonra üst mahkemelere yapacağı yeni bir başvuru şansı bulunmadığı belirtildi. 28 Şubat’ta seçilecek 12 kişilik jüri heyetiyle birlikte, New York’ta devam eden Halkbank davası, 1 Mart’ta başlayacak seri duruşmalarla karara bağlanmış olacak.

VOA Türkçe’den Can Kamiloğlu’nun haberine göre Rıza Sarraf, Mehmet Hakan Atilla ve Halkbank davasını başından beri takip eden New York Barosu avukatı Cahit Akbulut, “Halkbank aleyhine bir üst mahkemede alınan son kararla birlikte tüm üst mahkeme yollarının kapandığını, Halkbank’ın şimdiye kadar Amerikan mahkemelerine yaptığı tüm başvuruların aleyhine sonuçlandığına” dikkat çekti.

Akbulut, “Duruşmaların sonucunda Halkbank lehine bir beraat kararı çıkmaz. Ya suçlu bulunur ya da Halkbank’ın suçunu tamamen ya da kesmen kabul etmesiyle taraflar anlaşabilir” dedi.

“BASKILAR HALKBANK’IN DURUMUNU ZORLAŞTIRDI”

Avukat Akbulut, Türkiye ile ABD arasında ilişkilerin oldukça sıkıntılı bir dönemde olduğunu, Türkiye’ye yönelik yaptırım kararları ile, şimdiye kadar Amerikan yargısına ve mahkeme hakimine yapılan siyasi baskıların şartları Halkbank aleyhine çevirdiğini belirtti.

Akbulut, “Şimdiye kadar alınan kararlar ve Halkbank ile Rıza Sarraf arasındaki siyasi pazarlıkların Amerikan basınında yoğunlukla işlenmesi jüri üyeleri ve hâkim üzerinde büyük bir baskı yaratacaktır. Bu durumda duruşmaların sonunda, Halkbank’ın suçsuz çıkmasının nerdeyse imkânsız olacağını tahmin ediyorum. Şimdiye kadar Trump’ın başkanlık döneminde sonuçlanmayan Halkbank davası ve Rıza Sarraf’ın henüz hüküm giymemiş olmasının Joe Biden’ın göreve başlamasıyla farklı bir şekilde devam edeceğini tahmin ediyorum” diye konuştu.

TÜM İTİRAZLAR REDDEDİLDİ

Hâkim Berman, Halkbank’ın daha önce ABD’de yargılanamayacağı, özel ve ayrıcalıklı yargılanma ve davanın düşürülmesi talebi konusunda yaptığı başvuruları reddetmişti.

Halkbank, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi Yargıcı Berman tarafından reddedilen tüm kararı bir üst mahkemeye taşımış, üst mahkemeler Halkbank’ın kararı temyiz etme başvurusunu değerlendirmeye almıştı.