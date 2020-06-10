Halktan bağış toplanırken konserlere 30 milyon TL mi harcandı?

10 Haziran 2020 Çarşamba, 13:46

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen seyircisiz konserlere 30 milyon TL harcandığı iddiasını Meclis gündemine taşıdı.

Atay, "Biz bize yeteriz” sloganıyla halkımızdan bağış toplanan bu günlerde, İstanbul Kuruçeşme’de yapılan konser kayıtlarına harcanan 30 milyon TL, tüm tiyatrolara verilen bir yıllık desteğin iki katıdır. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan ve israf olarak değerlendirilen bu harcama, sanat emekçileri tarafından da tepkiyle karşılanmaktadır" dedi.

KONSERLER 'SEYİRCİSİZ' KALDI

YouTube üzerinden yayınlanan konserlerin ilki Ajda Pekkan'ın sahne almasıyla dün gerçekleştirilmişti. Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz olarak internet üzerinden gerçekleştirilen konserin izlenme sayılarına bakıldığında beklenen ilgiyi görmediği anlaşılıyor. Yapım şirketinin youtube hesabıyla da birlikte yayımlanan konserin toplam anlık izleyici sayısı birkaç bini geçmedi.





Atay verdiği soru önergesinde, tiyatro salonlarının geçtiğimiz 3 ay boyunca kapalı kaldığını, tiyatro oyunlarının sergilenemediğini ve birçok sanat emekçisinin işsiz kaldığını da hatırlatarak şunları kaydetti:



"BAĞIŞ TOPLANAN BU GÜNLERDE..."

"Bu tabloya karşın, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, tüm tiyatrolara dağıtmak amacıyla 2020 yılının tamamı için bir teşvik bütçesi açıklanmıştır. “Pandemi artırımı” ile birlikte belirlenen bu teşvik bütçesi 15 milyon Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Dünyadaki diğer ülkelerin sanat alanına ve sanatçılara ayırdığı bütçe ile karşılaştırıldığında Türkiye’de ayrılan payın çok daha küçük bir miktar olduğu görülecektir. Örneğin, toplam nüfusu Türkiye’nin 16’da biri olan Yeni Zelanda’da sanat alanına 29 milyon Yeni Zelanda Doları, Fransa’da 25 milyon Euro, Şili’de 18 milyon dolar destek açıklanmıştır.

Öte yandan, Türkiye’de kaynaklar bu kadar kısıtlanmışken, ne yazık ki israf örnekleriyle de karşılaşmaktayız. Geçtiğimiz günlerde, Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen seyircisiz konserlere 30 milyon TL ayrıldığı iddiası kamuoyuna yansımıştır. “Biz bize yeteriz” sloganıyla halkımızdan bağış toplanan bu günlerde, İstanbul Kuruçeşme’de yapılan konser kayıtlarına harcanan 30 milyon TL, tüm tiyatrolara verilen bir yıllık desteğin iki katıdır. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan ve israf olarak değerlendirilen bu harcama, sanat emekçileri tarafından da tepkiyle karşılanmaktadır."

KAÇ SANATÇIYA, NE KADAR ÖDEME YAPILDI?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle şu sorular yöneltildi:

Cumhurbaşkanlığı tarafından seyircisiz konserlere 30 milyon TL harcandığı iddiası doğru mudur? Bu organizasyon çerçevesinde harcanan toplam para ne kadardır?

Seyircisiz konserde yer alan sanatçılar ve organizasyonu yapan şirketler hangi usulle belirlenmiştir?

Kaç sanatçıya hangi organizasyon şirketi üzerinden ne kadar ödeme yapılmıştır?

2020 yılında tiyatrolara ayrılan bütçenin artırılması yönünde bir değerlendirme/çalışma yapılmakta mıdır?

Pandemi sürecinde sanat/tiyatro alanında çalışan emekçileri koruyucu tedbirler alınacak mıdır? Bu yönde bir çalışma var mıdır?

Cumhurbaşkanlığı tarafından sınırlı sayıda sanatçıya 30 milyon TL bütçe ayrılması yerine, bu destek tüm tiyatrolara verilmiş olsaydı, kültür-sanat alanına daha büyük katkı sağlar mıydı?

60 İSİM VAR

Konserlerde yaklaşık 60 isim sahne alacak. Konserler her gün saat 21.00’de İletişim Başkanlığı YouTube kanalından yayınlanacak. Kuruçeşme’de gerçekleştirilecek “İstanbul Yeditepe Konserleri”nin ilk 10 gününde Pekkan’ın ardından sırasıyla Sibel Can, Demet Akalın, Alişan, Funda Arar, Hakan Peker, Işın Karaca, Coşkun Sabah, Ümit Besen, Cengiz Kurtoğlu, Arif Susam, Serdar Ortaç, Sinan Akçıl, Muazzez Ersoy, Zekai Tunca, Özhan Eren, Orhan Hakalmaz, Ceyhun Çelikten, Ebru Yaşar ve Bülent Serttaş sahne alacak.