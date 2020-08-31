Hamilelik döneminde hangi aşılar yapılmalı, hangileri yapılmamalı?

31 Ağustos 2020 Pazartesi, 17:57

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Nurcan Dalan, hamilelik döneminde uygulanması gereken aşıları anlatıyor.

GEBELİKTE AŞI NEDEN ÖNEMLİ?

Gebelik döneminde uygulanan aşılar hem anneyi hem de bebeği koruyor, anneye bağışıklık kazandırıyor. Dr. Dalan'ın aktardığına göre, hamilelik boyunca zayıf kalan bağışıklık sistemi hastalıklara karşı daha savunmasız hale geliyor. Hamilelikte yaşanan hastalıklar bebeğe ulaşabiliyor, gebelik komplikasyonlarına, düşüğe, bebekte gelişim ve zeka geriliğine kadar yol açabiliyor. Bunları önlemenin ve olası riskleri minimize etmenin en kolay yolu ise hamilelik sırasında yapılan aşılar.

GEBELİKTE HANGİ AŞILAR YAPILIYOR?

Hamilelikte uygulanabilir ve uygulanması tavsiye edilmeyen aşıların olduğunu belirten Dr. Dalan, yapılması uygun olan aşıları şöyle sıralıyor:

Hepatit B Aşısı: Anne adayının taşıyıcı olması durumunda hamilelik öncesinde mutlaka yaptırması gereken aşılardandır. Çünkü Hepatit B’nin anneden bebeğe geçmesi yüksek bir ihtimaldir. Eğer hamile kalmadan önce yaptırılmadıysa anne ya da babanın taşıyıcı olması halinde hamilelik sırasında yaptırılmalıdır.

Grip aşısı: Hamilelikte yapılmasında herhangi bir sakınca olmayan aşıların başında gelir. Uygulanan grip aşısı canlı olmadığından hem anne adayı hem de bebek için güvenlidir. Grip aşısının hamileliğin 4 ayından sonra özellikle de salgın dönemler dikkate alınarak yapılması önerilir. Her ne olursa olsun doktora danışmadan ve onay almadan yaptırılmamasında yarar vardır.

Tetanos / Difteri / Boğmaca: Bu üç aşının da hamilelik sırasında yapılması önerilir. Özellikle de daha önce tetanos aşısı yaptırmayan hamilelerin mutlaka 2 veya 3 ayda yaptırması gerekir. Bunun yanı sıra boğmaca aşısı ise gebeliğin 27 ve 36 haftalarında yapılarak bebek olası risklere karşı korunur.

HANGİ AŞILARIN YAPTIRILMASI ONAYLANMIYOR?

Gebelik döneminde genellikle canlı aşı olarak kabul edilen aşıların yaptırılmadığını belirten Dr. Dalan, "Canlı aşılar fetüsü enfekte etme potansiyeli taşırlar. Bu durum bebeğe geçerek infeskyion oluşmasına yol açabilir" diyor. Dr. Dalan, bu noktada uygulanması zararlı olan aşıların hangilerini olduğuna şu cevabı veriyor:

* HPV,

* Kabakulak,

* Kızamık,

* Kızamıkçık,

* Suçiçeği,

* Verem aşısı,

Sadece doktorun gerekli gördüğü takdirde yapılması gereken aşılar;

* Sarı humma,

* Hepatit A,

* Kolera,

* Polio,

* Pnömokok

Özel durumlarda yapılan aşılar;

* Şarbon,

* Hepatit A,

* Tifo,

* Sarıhumma.

GEBELİKTE AŞILARIN YAN ETKİLERİ

Hamilelikte uygulanan aşıların yan etkilerinin genel olarak normal bir insanda görülen etkilerle aynı olduğunu ifade eden Dr. Dalan en tipik yan etkilerin şunlar olduğunu söylüyor:

* Kas ağrısı,

* Aşı uygulanan bölgede kızarıklık, hafif ağrı ve şişkinlik,

* Yorgunluk,

* Baygınlık.