Hasan Mezarcı, hakkında soruşturma açıldığını duyurdu
Kendisini 'Mesih' ilan eden eski Refah Partisi İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı, hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.Mezarcı, ''Anlaşılan Mesih konuşunca, Aksaray'da deprem oluyor! Görelim Mevla neyler'' ifadelerini kullandı.
2000'li yılların başında kendisini “Mesih” ilan eden eski Refah Partisi milletvekili Hasan Mezarcı, hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.
Twitter üzerinden 'Aksaray' göndermeli paylaşım yapan Mezarcı, şu ifadeleri kullandı:
''Biri, mail yoluyla şikayette bulunmuş. Emniyet ve savcı, tüm sosyal medya hesaplarımızı taramış. Suç sayılabilecek hiçbir şey bulamamış. Susmazsan, suç ihdas edip sustururuz mealinde bir soruşturma açmışlar! Anlaşılan Mesih konuşunca, Aksaray'da deprem oluyor! Görelim Mevla neyler.''
'YANDAŞLARI İFADEYE ÇAĞIRMIYOR'
Mezarcı, ''Savcılar, haklarında bir klasör dolusu belgeyle suç duyurusunda bulunduğumuz; Şevki Yılmaz, H. Hüseyin Ceylan, Hilal Kaplan, Rasim Ozan, Ahmet Hakan gibi yandaşları ifadeye çağırmıyor. İkide bir, uyduruk gerekçelerle Mesih'i ifadeye çağırıyor! İçeriğini öğrenince paylaşırım'' ifadelerini kullandı.
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